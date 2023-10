Assalto in banca col taglierino, bottino da 70mila euro | Caccia ai rapinatori - Tuttoggi.info

Rapinatori in azione a Pantalla di Todi mentre in banca c'erano sia dipendenti che clienti, in corso le indagini dei carabinieri

È caccia ai due rapinatori, con il volto travisato da un passamontagna e sembra armati di taglierino, che hanno scatenato il panico lunedì mattina in una banca di Pantalla di Todi.

I due malviventi si sono introdotti nella filiale Bper che in quel momento vedeva la presenza di diverse persone, tra dipendenti e clienti, minacciandoli e facendosi consegnare il denaro. I rapinatori hanno infatti atteso l’apertura della cassaforte temporizzata portando via circa 70mila euro, quindi si sono dati alla fuga.

Sulla rapina stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Todi, che – oltre ad ascoltare i testimoni sul posto – hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza per individuare elementi utili all’identificazione dei rapinatori.

(Foto di repertorio)