Aspiranti parrucchieri e "modelle" centenarie alla Muzi Betti "Scambio generazionale unico" - Tuttoggi.info

Un giorno alla settimana gli studenti della "Bufalini" faranno “messe in pieghe”, manicure, barba e capelli agli anziani ospiti della struttura

Dalla scuola alla “casa di riposo” per svolgere lezioni pratiche del Corso per operatore del benessere e regalare un sorriso agli anziani ospiti della residenza “Muzi Betti”.

Un vero e proprio salone di bellezza allestito, in tutta sicurezza, nei locali della residenza protetta appositamente dedicati a questa originale iniziativa, fra le poche in Italia in tale modalità, che coniuga l’esigenza di prove pratiche per formare i futuri maestri di “trucco e parrucco ed estetica” attraverso i metodi di ultima generazione.

Sara, Cela, Sofia, Katia e Matilde – cinque dei 13 allievi iscritti al progetto di impresa simulato “Maquillage” che rientra nel corso di formazione professionale organizzato dall’Asp “G.O. Bufalini” – accompagnate dai docenti Daniela Morganti per l’estetica, Monica Rossi ed Emanuele Mori per l’acconciatura, hanno iniziato oggi (19 maggio) questo inedito percorso pratico di esercitazioni su modelle “vintage”, Ada – 101 anni ben portati -, Franca, Rina, Patrizia ed altre ospiti.

Ogni venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, fino a metà luglio, allieve e gli allievi del primo anno del Corso per operatore del benessere saranno coinvolti nella calendarizzazione degli eventi, nell’organizzazione del materiale da portare per la gestione del servizio in esterna e sarà per loro un’esperienza di crescita. Il calendario vedrà coinvolte giovani estetiste in erba per manicure e smalto, aspiranti acconciatrici per la cura delle signore che vogliono farsi una messa in piega e giovani acconciatori per la cura di barba e capelli per i signori.

Una vera e propria “beauty farm” dedicata alla terza età per regalare un sorriso agli anziani ospiti della residenza “Asp Muzi Betti” di Città di Castello, storica struttura che opera nel campo dei servizi alla persona per anziani e adulti in condizioni di disagio, e/o di non autosufficienza, e/o disabilità; attualmente conta 90 posti in Residenza Protetta e 10 in Comunità alloggio disabili adulti “Mai Soli”.

Il progetto “Maquillage” nasce dalla collaborazione sinergica tra la presidente di “Muzi Betti” Annalisa Lelli, da pochi mesi alla guida della struttura con un Consiglio rinnovato e il presidente della “Bufalini” Giovanni Granci, dal quale è partita l’idea. “Grazie ai nostri giovani studenti, che hanno aderito con entusiasmo – ha dichiarato il secondo – offriremo una giornata di coccole e attenzioni particolari agli ospiti della struttura. Sarà un’occasione per uno scambio umano e generazionale unico, Grazie alle cure dei nostri allievi offriremo gratuitamente shampoo, messa in piega e manicure agli anziani, nella speranza di vederli tornare a sorridere e a vivere felici”.

Anche la Presidente dell’Asp Muzi Betti, Annalisa Lelli, affiancata dal direttore sanitario Antonio Moni, ha evidenziato la straordinaria particolarità del progetto sotto il profilo delle relazioni umane e del rapporto fra diverse generazioni, che riproduce momenti di vita familiare e consuetudini care agli ospiti: “Le sedute estetiche saranno occasione per trascorrere insieme a loro alcune ore, chiacchierando e aiutandoli a prendersi cura del proprio aspetto, a recuperare in questo modo il senso di sé e del valore della propria persona. Col tempo, anche tra gli stessi pazienti che assistono o partecipano alle cure estetiche, si stabiliscono infatti nuovi rapporti di amicizia e di solidarietà”.