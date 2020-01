Asl2, indicato il direttore amministrativo facente funzioni - Tuttoggi

Il neo commissario straordinario della Asl2, Massimo De Fino, ha individuato la figura per ricoprire l’incarico di direttore amministrativo facente funzioni, casella che era momentaneamente scoperta nell’organico dell’Azienda. Si tratta della dottoressa Davina Boco, laureata in Giurisprudenza, già dirigente responsabile dell’Ufficio relazioni sindacali, Politiche del personale e Sistema valutativo. Ruolo, quest’ultimo, che la dottoressa Boco continuerà a svolgere.

Come viene chiarito nella delibera, l’incarico non comporta oneri aggiuntivi per la Asl2 e sarà valido fino alla nomina del direttore amministrativo e comunque non oltre il 30 giugno 2020, cioè fino alla data dell’incarico che la Giunta regionale dell’Umbria ha conferito al commissario straordinario.