Asili nido rimangono chiusi a Foligno, Comune sospende pagamento rette

Gli asili nido di Foligno rimangono chiusi e l’amministrazione comunale sospende il pagamento delle rette.

Il Comune ha chiuso gli asili nido (insieme a tutte le altre scuole), visto l’alto numero di contagi, a inizio febbraio. Prorogando poi la chiusura con apposite ordinanze firmate dal sindaco Zuccarini anche quando la Regione Umbria aveva stabilito che potessero essere aperti.

Ora, dunque, la Giunta comunale ha disposto la sospensione del pagamento della retta per gli utenti dei nidi d’infanzia che sono rimasti chiusi dal 15 al 21 marzo. Analogo provvedimento comunque era stato approvato per la chiusura dei nidi nelle scorse settimane (sia a febbraio che a marzo). Nella delibera si sottolinea che il pagamento viene sospeso per ogni settimana, completa, di chiusura, disposta con ordinanza.

I nidi, intanto, continuano ad essere chiusi fino al 6 aprile 2021, in seguito all’ordinanza della Regione Umbria del 19 marzo.

(foto di repertorio)