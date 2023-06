Asili nido d'estate, aumentano i posti disponibili - Tuttoggi.info

Saranno sette le strutture che accoglieranno i bambini durante i mesi estivi

Asili nido d’estate, aumentano i posti disponibili. L’Amministrazione comunale di Perugia ha deciso di accogliere appieno le richieste delle famiglie per i nidi d’estate, investendo ulteriori risorse per il potenziamento del servizio.

La proposta, accolta poi in Giunta, è stata formulata dal vice sindaco ed assessore con delega ai servizi scolastici Gianluca Tuteri.

Le strutture coinvolte saranno sette: nido Arcobaleno di Ponte San Giovanni; nido Tiglio 1 di via Carlo Manuali; nido Tiglio 2 di via Carlo Manuali; nido Filastrocca di Madonna Alta; nido Cinque granelli di San Sisto; nido Fantaghirò di Santa Lucia; nido Grillo parlante di Ferro di Cavallo.

“A fronte di un numero elevato di richieste – spiega il vice sindaco Tuteri – abbiamo scelto di rispondere alle esigenze manifestate dalle famiglie, perché il benessere dei bambini e dei genitori rappresentano per questa Amministrazione e per il mio assessorato in particolare una priorità assoluta. Sappiamo bene, infatti, quando sia importante da un lato garantire la continuità educativa ai bambini e bambine nel corso del periodo estivo e, nel contempo, fornire ai genitori un luogo sicuro ove poter affidare i propri figli a personale qualificato per poter espletare al meglio l’attività lavorativa. Il Comune di Perugia crede fermamente nell’importanza della frequenza scolastica fin da piccoli, perché è proprio nei primi anni di vita che si acquisiscono le competenze e si dà un contributo fondamentale allo sviluppo individuale. Con questa iniziativa saremo in grado di accogliere tutte le richieste di accesso ai nostri nidi nelle tre settimane previste, dando seguito alla partecipazione sviluppata con i genitori tramite la redazione di appositi sondaggi. L’auspicio è che in futuro questa scelta possa essere ulteriormente estesa per far sì che Perugia possa rappresentare sempre più un punto di riferimento dal punto di vista educativo”.