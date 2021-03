Asili e scuole chiusi a Foligno, l'ordinanza del sindaco - Tuttoggi

L'ordinanza firmata ieri dal primo cittadino, Stefano Zuccarini, segue le indicazioni dettate dalla più recente ordinanza regionale

A Foligno dal 15 al 21 marzo tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno non potranno essere frequentate in presentate, ma resterà in vigore la frequenza a distanza (cosiddetta DAD).

L’ordinanza firmata ieri da sindaco Stefano Zuccarini segue le indicazioni dettate dalla più recente ordinanza regionale che prevede la chiusura dei plessi scolastici compresi i servizi socio educativi della prima infanzia e i servizi educativi della scuola dell’infanzia nei comuni con un’incidenza del Covid superiore ai 250 casi per 100 mila abitanti.

Questa la comunicazione dei municipio:

“Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato l’ordinanza che sospende tutte le attività in presenza – nessuna esclusa, compreso l’uso dei laboratori – per tutti gli alunni all’interno delle scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado nonché all’interno dei servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età – pubblici e privati del Comune di Foligno, con efficacia a decorrere dal 15 marzo fino al 21 marzo. Verranno adottati da parte degli uffici comunali i provvedimeti necessari ad assicurare ed anche ad implementare efficaci misure di sostegno per tutti gli alunni e le famiglie del territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della relazione educativa e l’effettiva inclusionedegli alunni portatori di disabilità e BES o DSA”.