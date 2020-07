Asili comunali, cambiano i punteggi

Cambiano i punteggio per l’accesso agli asili comunali di Perugia. La Giunta ha approvato, su proposta del vice sindaco ed assessore alle politiche scolastiche Gianluca Tuteri, le modifiche al regolamento per l’accesso ai servizi socio educativi per la prima infanzia.

Ora l’atto passa all’esame della competente commissione consiliare e poi del Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

La delibera, in sostanza, consente di recepire la proposta contenuta nell’odg del consigliere di Progetto Perugia Nicola Volpi approvato lo scorso 16 dicembre 2019 dal Consiglio comunale.

Punteggi, le novità

Tra le principali novità, che modificano il comma 1 dell’articolo 6 (graduatoria) vanno segnalate le seguenti:

– nella sezione B (condizione del minore) introduzione di punteggio per chi era presente nella lista d’attesa dell’anno precedente;

– nella sezione C (composizione nucleo familiare), la novità principale riguarda i fratelli gemelli, per i quali la domanda sarà unica ed indivisibile evitando, come può accadere ora, che i fratelli vengano ammessi in scuole diverse. Inoltre viene previsto un punteggio in favore del nucleo che sia in attesa di un ulteriore figlio (nuova gravidanza);

– nella sezione D (condizione lavorativa dei genitori) le novità riguardano l’assegnazione di punteggi più alti in favore dei genitori/studenti, dei genitori che siano volontari del servizio civile, dei genitori che hanno tipologie di contratto flessibile (co.co.co, interinale, ecc.).

A) CONDIZIONI DI PRIORITÀ ASSOLUTA

Lett. Condizione Punti A1 Bambino/a con disabilità (con certificazione medica) 300 A2 Bambino/a in affido familiare/adozione segnalato dal Servizio competente 250 A3 Bambino/a inserito/a in nucleo familiare in gravi difficoltà con provvedimento del Tribunale per i minorenni 200 A4 Bambino/a con grave situazione di disagio socio-psicologico legata al nucleo familiare (con relazione dell’assistente sociale) 200

B) CONDIZIONE DEL MINORE

Lett. Condizione Punti B1 Bambino/a con fratello/sorella già frequentante dall’anno precedente e ancora in età utile per la frequenza al nuovo anno scolastico 12 B2 Orfano o figlio naturale riconosciuto da un solo genitore 25 B3 Figlio/a di genitori separati o divorziati (si allega copia dei relativi atti) 10 B4 Figlio/a convivente con un solo genitore senza altri adulti presenti nel nucleo familiare 6 B5 Figlio/a convivente con un solo genitore con altri adulti presenti nel nucleo familiare 3 B6 Figlio/a di genitori riconosciuti entrambi invalidi dal 67% al 100% (si allega certificato di invalidità) 20 B7 Figlio/a di genitori di cui uno riconosciuto invalido dal 67% al 100% (si allega certificato di invalidità) 10 B8 Presenza in precedente lista di attesa (per coloro che avevano sottoscritto la domanda nel periodo del bando di iscrizione del precedente anno scolastico) 4



C) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Lett. Condizione Punti C1 Altri figli nella fascia d’età 7-14 anni 1 per figlio C2 Altri figli nella fascia d’età 0-6 anni 2 per figlio C3 Nuova gravidanza in corso (con certificazione medica) 3 C4 Gemelli (domande indivisibili) 5 C5 Familiare facente parte dello stesso nucleo familiare bisognoso di cure e assistenza con disabilità grave o invalidità al 100% (allegare documentazione) 6

D) CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI