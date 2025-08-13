 Asia è rientrata a casa | La mamma: "Ho sentito tanta solidarietà" - Tuttoggi.info
Asia è rientrata a casa | La mamma: “Ho sentito tanta solidarietà”

Asia è rientrata a casa | La mamma: “Ho sentito tanta solidarietà”

Asia la ragazza che si era allontanata dalla Comunità Incontro di Amelia è tornata spontaneamente a casa dopo aver chiamato la mamma
Gio, 14/08/2025 - 00:22

La 21enne che si era allontanata dalla Comunità Incontro di Amelia ha chiamato la madre ed è tornata spontaneamente a casa questo pomeriggio dopo essere sentita in caserma per le procedure di rito. Ancora ignote le cause dell’allontanamento e dove è stata in questi giorni.

I fatti

La giovane di ventuno anni si era allontanata intorno alle 18 di domenica 10 agosto dalla Comunità Incontro di Amelia senza fare rientro. Subito è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine dalla parte della comunità e dalla mamma che aveva lanciato appelli sui social e attraverso i mezzi di informazione. “Aiutatemi a trovarla, potrebbe essere già nei guai”, il suo grido d’allarme. La scomparsa di Asia è arrivata anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?”. Nel corso delle ore sono diverse sono state le segnalazioni giunte da parte dei cittadini tra cui anche nella zona di Orte.

“Non ha detto dove è stata”

“Non so dove sia stata in tutto questo tempo, non lo ha detto a nessuno”, racconta la mamma dopo avere accompagnato la figlia dai carabinieri. “Voglio però ringraziare tutte le persone che in questi giorni ci sono state vicine. Ho sentito tanta solidarietà e tanta vicinanza”.

