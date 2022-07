Asfalto Valnerina 'salito di 30 cm', PD "Chiediamo sopralluogo Anas" - Tuttoggi

Il piano stradale è salito di diversi centimetri

“Questa era l’occasione per grattare molto a fondo i vecchi asfalti e rimediare, ed invece anche questa volta la quota del piano stradale è salita ancora di diversi centimetri. Evidenti i problemi con alcuni innesti stradali pubblici e privati, con pesanti scalini sul bordo di raccolta acque e soprattutto con gli ingressi negli edifici prospicienti, vedasi ad esempio l’ingresso per l’ambulatorio del medico, che in venti anni ha visto la strada salire di almeno 30 centimetri. Non sappiamo se l’errore sia progettuale e/o realizzativo, ma come Circolo PD scriveremo ad Anas ed alle istituzioni locali affinché sia rifatto un tratto del lavoro”.

Sopralluogo immediato dell’Anas

“Ci rendiamo conto che avrà un costo – continua il Pd – ma non possono essere sempre i cittadini a pagare gli errori progettuali o realizzativi delle opere pubbliche. Chiediamo un sopralluogo immediato con Anas ed istituzioni, e che vengano nuovamente rifatti i lavori con un abbassamento forte del livello stradale perlomeno nel tratto di 300 metri di maggior presenza di abitazioni ed esercizi commerciali di Collestatte Piano, ovvero dal km 7+550 al km 7+850 dove si innestano tra l’altro anche tre strade pubbliche, ovvero via Collestatte, via Ponte Accarino e via Valenti”.

Disagi per i cittadini

“La sempre più intensa viabilità lungo la Statale 209 e le tante persone anziane o diversamente abili che ogni giorno usufruiscono degli indispensabili servizi (ambulatorio medico, farmacia, pubblici esercizi, negozi di vicinato, salita e discesa dalla linea di autobus urbana e extraurbana) – conclude la nota – rendono obbligatoria una assunzione di responsabilità di enti preposti ed istituzioni, e soprattutto un rimedio immediato ed efficace”.