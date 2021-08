Asfalto sotto l’Acquedotto, a settembre lavori in piazza Fortebraccio

Concluso il cantiere in via Appia, via del Pero e via del Maneggio | Scoperti i resti di un'antica pavimentazione stradale

Asfalto nella zona unitaria, con il completamento dei lavori di manutenzione nelle vie Appia, del Pero e del Maneggio, sotto l’Acquedotto.

I lavori hanno interessato la riprofilatura e rettifica dei piani viari mediante scarificazione superficiale del manto bituminoso deteriorato, recuperato le sovrapposizioni dei numerosi rappezzi succedutisi nel tempo e il conseguente ripristino della funzionalità di caditoie e chiusini fognari presenti.

Emersa antica pavimentazione

Nel corso dei lavori sono riemersi antichi tratti di pavimentazione in basoli di pietra arenaria in buone condizioni, tanto da meritare un restauro/ripristino funzionale (ove le quote lo hanno consentito) e costituire una testimonianza evidente dell’antica tessitura della storica pavimentazione della importante via che in epoca medievale venne individuata per l’ingresso in città del primo acquedotto cittadino di Monte Pacciano. L’occasione è stata sfruttata per effettuare due riparazioni alle linee dell’acquedotto e ad una antica fogna a cassettone, parzialmente ostruita in un breve tratto.

Piazza Fortebraccio, lavori dopo settembre

Per Piazza Fortebraccio è stato preventivato l’inizio dei lavori, successivi a quelli di Enel nel mese di settembre, che interessano la riqualificazione della piazzetta antistante l’Università per Stranieri. Questa che per anni è stata adibita solo parcheggio auto verrà riqualificata e diventerà uno spazio fruibile alla cittadinanza, con interventi di valorizzazione di panchine, con lo spostamento della fontanella e il riposizionamento dei cippi storici all’entrata della piazzetta.

Il mercato rionale avrà il suo spazio un giorno settimana.

Il sopralluogo di sindaco e assessore

Sia il sindaco Romizi che l’assessore Numerini, al termine di un sopralluogo ai cantieri, hanno espresso soddisfazione per i lavori su via Appia e nelle vie limitrofe. Tali interventi provengono anche dalle richieste dei cittadini che partecipato ad un questionario proposto dal team Artbonus Perugia e somministrato via social ad un campione di 320 cittadini ad oggetto la valorizzazione dell’acquedotto medievale, bene Art Bonus.

“Con la riqualificazione anche di Piazza Fortebraccio si completerà – ha dichiarato l’Assessore Numerini – un progetto di grande attenzione e cura che il Comune di Perugia ha dimostrato anche per questa area storica della città che è una delle piu visitate dai turisti. Mi preme ringraziare i nostri operai del cantiere e la Dirigenza per gli ottimi interventi di qualità e pregio avvenuti in diversi angoli della città.”