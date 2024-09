Ascensore Cascata, attesa per il Forum delle Acque - Tuttoggi.info

Lo sviluppo del progetto di Contratto di Fiume per Piediluco, Cascata delle Marmore e Basso Nera continua con il Forum delle Acque 2024, in programma il 27 e il 28 settembre a Terni. Così come aveva anticipato a Tuttoggi.info l’assessore Enrico Melasecche, che fa capo all’assessorato regionale che ha la regia del progetto, sarà quella l’occasione per parlare in modo approfondito e chiaro dell’ascensore della Cascata delle Marmore. Ai vari tavoli dei lavori, infatti, prenderanno parte tutti i soggetti coinvolti, cioè la Regione appunto, il Comune di Terni, con la presenza del sindaco Stefano Bandecchi e la Fondazione Carit, tra gli enti finanziatori del progetto. A questo punto non ci saranno più scuse, tutti dovranno dire pubblicamente da che parte stare e, finalmente, sapremo, forse, che fine farà uno dei progetti più importanti per il potenziamento di uno dei siti turistici più apprezzati dell’Umbria. Invece di un tavolo ‘dedicato a parte’, l’assessore Melasecche ha deciso dunque di sfruttare l’occasione del Forum delle Acque che è stato presentato nella sede della Fondazione Carit nei giorni scorsi.

Forum della Acque a Terni

L’evento si svolgerà tra Terni e Marmore il 27 e il 28 settembre e prevede un ricco programma (scaricabile qui) di approfondimento su questioni legate alla sostenibilità turistico-ambientale e interazione con le attività dell’uomo con il comune denominatore dell’acqua. L’iniziativa è sostenuta dalla Pro Loco Marmore, da Hydra Museo Multimediale Cascata delle Marmore e dall’Ecomuseo Terre di Hydra. Con il contributo della Fondazione Carit, della Banca Centro Toscana-Umbria, della Regione Umbria, del Consorzio Tevere Nera, e del Servizio Idrico Integrato, il patrocinio della Commissione Nazionale Unesco, del Ministero degli Esteri e del Ministero del Turismo, del Comune di Terni e della Provincia di Terni.

