ArteMia, i musei della Fondazione Carifol diventano ‘accessibili’

I Musei della Fondazione Carifol diventano accessibili sposando il progetto ArteMia, dell’associazione Crhack Lab 4D Foligno e partito dal Museo Diocesano.

Che cos’è ArteMIA

ArteMIA è una Guida Accessibile in lettura facilitata concepita per permettere la fruizione degli spazi culturali a persone con disabilità cognitive. Fulcro del progetto attuale è quello di rendere l’arte strumento terapeutico a favore dell’inclusione, per scoprire le opere custodite all’interno di CIAC e della Calamita Cosmica. Gli utenti coinvolti della cooperativa ELLELLE, saranno gli ideatori e i creatori dell’itinerario, che verrà realizzato seguendo le regole dell’approccio Easy to Read e applicando la metodologia ideata dal progetto Erasmus +ACCEASY, Easy to Read, Easy to Access, che ha come partner l’Associazione CRHACK LAB.

Il progetto partito dal Museo capitolare diocesano

Con questo progetto sarà possibile aprire gli spazi museali dei poli CIAC ad un pubblico più vasto possibile per rendere l’Arte contemporanea più fruibile e accessibile. Nel 2022 il Museo Capitolare Diocesano di Foligno è stato il primo polo museale della città a sposare il progetto promosso da CRHACK LAB e finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del Bando Musei e Welfare Culturale. Le prime Guide Accessibili, una Easy to Read e l’altra Fotografica, sono state co-create dagli utenti della cooperativa La Locomotiva che hanno beneficiato di una serie di laboratori volti ad avvicinarli al Museo e alle opere in esso custodite (le Guide realizzate sono a disposizione del pubblico presso la biglietteria del Museo Capitolare Diocesano).

Il ‘passaggio di consegne’

Pertanto, in qualità di apripista del progetto, il Museo Capitolare Diocesano si fa promotore di questo ideale “passaggio di consegne” alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno per la creazione delle nuove Guide ai poli CIAC.