Arrivano sconti per i parcheggi e multe per la sosta selvaggia

Sconti per i parcheggi, ma anche più multe per la cosiddetta sosta selvaggia nel centro di Perugia. Iniziative che partiranno da dicembre, in vista delle festività di fine anno, ma che l’amministrazione comunale, sulla base del piano stilato con Saba ( la società che ha in gestione i parcheggi) intende rendere strutturali.

Il parcheggio di Piazzale Europa

Già dal primo dicembre (e fino al 15 gennaio) nel parcheggio di Piazzale Europa, quello meno utilizzato, sarà possibile sostare per 4 ore a un euro (a fronte dei 7,20 euro attuali) e per una intera giornata con 5 euro (invece che 20 euro attuali). Per chi ha esigenze di sosta di lunga durata è stato pensato un abbonamento promo con validità tutti i giorni 24H al prezzo di euro 40,00/mese (contro gli 89 applicati finora). Questa tariffa è riservata ai soli nuovi clienti.

Sconti per clienti di negozi, ristoranti e hotel

La seconda iniziativa, che vede la partecipazione di Confcommercio e del Consorzio Perugia in Centro, è pensata per agevolare i clienti degli esercizi commerciali, delle attività ricettive e le attività di ristorazione aderenti a Confcommercio Perugia e al Consorzio.

Sono stati pensati tre innovativi prodotti (in distribuzione dal primo dicembre ed acquistabili presso le attività commerciali dell’acropoli) denominati “lunch pass” – “dinner pass” – “shopping time” le cui caratteristiche sono le seguenti:

-non hanno costi per l’esercente;

-consentono all’utente di fruire di una tariffa ridotta su tutti i parcheggi (escluso il Mercato Coperto);

-valorizzano ed esaltano l’offerta commerciale delle attività;

-fidelizzano il cliente;

-sono promossi dal punto vendita anche attraverso il sito internet/social dell’attività



Un quarto prodotto, denominato “parcheggio hotel”, è stato invece pensato per le attività ricettive (alberghi, case vacanze, B&B, ecc.) e può essere utilizzato in tutti i parcheggi, escluso Mercato Coperto.

Ecco in cosa consistono.

Il lunch pass (dedicato alle attività di ristorazione) è utilizzabile dalle 12:00 alle 15:00 tutti i giorni e consente di fruire di 3 ore di sosta al prezzo di euro 3,00.

Il dinner pass (dedicato alle attività di ristorazione) è utilizzabile dalle 19:00 alle 02:00 tutti i giorni e consente di fruire di 7 ore di sosta al prezzo di euro 3,00.

Lo shopping time (dedicato agli esercizi commerciali) è utilizzabile dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 tutti i giorni e consente di fruire di 2 o 3 ore di sosta al prezzo di € 3,50.

Il parcheggio hotel (dedicato alle attività ricettive) ha validità per 24 ore di sosta dal momento del primo ingresso in struttura (oppure 48, 72, 96 ore) e ha un costo di € 13,00. Questo prodotto verrà acquistato direttamente dalle attività ricettive e poi distribuito alla clientela.

Le attività commerciali aderenti a Confcommercio Perugia o al Consorzio Perugia in Centro che ne facciano richiesta potranno ritirare degli stock di ticket “lunch pass” – “dinner pass” – “shopping time” con validità semestrale. L’esercizio commerciale dovrà pubblicizzare l’iniziativa nel proprio sito internet nonché nei propri social ed esporre una locandina presso il punto vendita al fine di informare al meglio i propri clienti dell’iniziativa stessa.

Le attività ricettive potranno invece acquistare pacchetti di parcheggio hotel da cedere ai propri clienti, in forma gratuita o a pagamento a seconda delle loro politiche commerciali.

Guerra alla “sosta selvaggia”

“Fin dai primi giorni dall’inizio del mandato – ha spiegato l’assessore alla Mobilità Pierluigi Vossi – ho subito affrontato la tematica della cosiddetta “sosta selvaggia”, un problema atavico che da tempo interessa la nostra città, con situazioni di illegalità, illiceità e continue violazioni al codice della strada, ma soprattutto dei diritti delle persone che quotidianamente vivono Perugia, nelle piazze, nei marciapiedi, in particolar modo i diversamente abili. Questi ultimi, di fatto, si trovano impossibilitati a percorrere gli spazi pubblici a causa della presenza dei mezzi parcheggiati in modo irregolare. Per cercare di risolvere questa problematica – ha annunciato – ho ritenuto opportuno coinvolgere chi in futuro intensificherà i controlli, ossia la polizia locale, ma soprattutto ho richiesto la collaborazione di chi, Saba-Sipa soggetto che ha in dotazione i parcheggi a “corona” intorno al centro storico, può contribuire ad offrire alternative a chi pone in essere condotte illegittime. Grazie all’interlocuzione con Saba abbiamo quindi messo in campo delle proposte che forniranno all’utenza scontistiche sui costi giornalieri dei parcheggi e formule incentivanti per quanto riguarda il periodo natalizio e per le fasce del pranzo e della cena. Al confronto tra Comune di Perugia e Saba hanno partecipato anche le associazioni dei commercianti e degli albergatori che hanno accolto con grande favore queste interessanti iniziative che, auspichiamo, possano contribuire a risolvere il problema della sosta selvaggia”.

Vossi ha annunciato che a breve verranno intensificate le attività di controllo sul territorio da parte della polizia locale.

La sindaca Vittoria Ferdinandi ha manifestato soddisfazione per il lavoro svolto, perché va in direzione della accessibilità e vivibilità del centro storico. La sosta selvaggia è un tema che emerge con evidenza anche a Perugia ed ha sollevato per l’effetto l’attenzione della giunta da subito riguardando non solo il decoro urbano, ma anche la legalità e la tutela dei diritti.

Si è voluto intervenire quindi per difendere gli spazi dell’acropoli da una sorta di invasione con misure che disincentivino queste pratiche illegittime che pregiudicano la fruizione delle aree pubbliche. Per ottenere tale risultato si adotterà un mix tra rigore, con aumento dei controlli da parte della polizia locale, ed incentivi volti a favorire l’uso dei parcheggi “a corona”, che tutta Italia invidia a Perugia. Per farlo è stata avviata una positiva interlocuzione con Saba che ha permesso di individuare sia tariffe “sperimentali” per il periodo natalizio che tariffe strutturali volte a incentivare una nuova cultura della fruizione dell’acropoli con meno auto e più spazi per incontrarsi.

Fiera in centro

Oltre a ciò l’amministrazione ha messo in campo altri servizi di supporto alle famiglie ed ha approvato in giunta recentemente linee di indirizzo per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche in centro per rimettere un po’ d’ordine nel sistema ed armonizzare gli eventi col contesto di pregio dell’acropoli.

L’assessore allo Sviluppo economico Andrea Stafisso ha rappresentato che l’idea posta alla base dell’iniziativa è quella di assicurare un’esperienza di fruizione della città e delle attività commerciali favorendo l’utilizzo dei parcheggi a prezzi calmierati. Per questo l’amministrazione ha avviato un confronto con Saba e con le associazioni di categoria che ha prodotto tariffe ridotte per il periodo natalizio, ma anche strutturali per la fruizione delle attività presenti in centro storico.

Tornando alle linee di indirizzo per le attività fieristiche, Stafisso ha spiegato che con questo atto la giunta ha inteso tutelare la bellezza, unica nel suo genere, di piazza IV novembre, nonché di ampliare la fruizione dei luoghi dell’acropoli destinati alle fiere, affinché venga valorizzati spazi diversi dal solo corso Vannucci.

La dirigente Margherita Ambrosi ha spiegato il senso dell’operazione che è quello di valorizzare uno schema di accessibilità del centro storico, favorendo l’utilizzo di strutture come i parcheggi uniche nel loro genere, essendo poste “ a corona” intorno al centro storico ed essendo tutte collegate da sistemi meccanizzate (scale mobili ecc.) all’acropoli.



Soddisfazione è stata espressa da Rubeca e Mariotti per soluzioni ritenute da Confcommecio e Consorzio Perugia in centro le migliori degli ultimi anni per facilitare l’accesso al centro e favorire la fruibilità dell’acropoli, disincentivando la sosta selvaggia.