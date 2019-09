Arrivano a Spoleto il Campionato Italiano Enduro MAXXIS e il Campionato Regionale Enduro

Sono più di 200 gli iscritti al Campionato Italiano Enduro MAXXIS categoria Major di domenica 15 settembre, una delle due manifestazioni che si terranno nella città del Festival e che sono state organizzate dal Moto Club Spoleto in collaborazione con il CONI, Regione Umbria e Comune di Spoleto. L’altro evento è il Campionato Regionale Enduro che ha fatto registrare più di 50 partecipanti.

L’iniziativa è stata presentata stamani a palazzo Comunale alla presenza del Consigliere comunale collaboratore del sindaco per le politiche dello Sport Massimiliano Montesi e dal Presidente del Moto Club Spoleto Daniele Cesaretti.

Montesi ha ricordato come questa doppia gara chiuda in bellezza il 2009 degli eventi agonistici organizzati del Moto Club che hanno tutti avuto grande successo (per esempio il Campionato di velocità in salita svoltosi a Monteluco o il Trofeo Scrambler e Maxi Enduro) confermando l’importante ruolo che il Moto Club gioca non solo a livello sportivo e agonistico per la città ma anche in termini di promozione del territorio e ha sottolineato come, grazie alla collaborazione con l’assessorato all’ambiente guidato da Maria Rita Zengoni, anche queste due gare si configurino come eventi eco-compatibili, rispettando il protocollo di Kyoto che prevede la piantumazione di nuovi alberi e piante in grado di azzerare le emissioni in atmosfera del CO2 derivanti dall’organizzazione delle gare di Enduro

Stefano Pagliacci, responsabile tecnico del Moto Club, ha fornito dettagli sulle caratteristiche peculiari del percorso e ha spiegato come sia comune alle due gare lo svolgersi della corsa lungo gli sterrati del territorio a sud di Spoleto – nella zona della Somma – con il paddock e l’area allestiti invece a Piazza d’Armi, all’interno del campo di atletica.

Il calendario prevede l’apertura del paddock a piazza d’Armi alle ore 14.00 di venerdì 13 settembre. Il sabato sono previste le operazione preliminari e tecniche sempre a piazza d’Armi, con un momento conviviale fissato alle ore 20. La partenza della due gare è prevista domenica 15 settembre alle ore 8.30

Il giro si snoda lungo un percorso montano di forte suggestione e spettacolarità, in località Ponte Camerata e si svolge su un circuito ad otto che si sviluppa su tre giri. Per ogni giro sono in programma due prove speciali di cross test e di enduro test.

È la settima volta che Spoleto ospita, sotto l’egida del Moto Club Spoleto, la gara del Campionato Italiano e ogni volta la gara è stata insignita del titolo di gara dell’Anno. Ma la massima competizione italiana è solo un antipasto, un banco di prova importante, in attesa del grande appuntamento che il Moto Club Spoleto ha organizzato per il prossimo giugno: il Mondiale di Enduro. Dopo il successo del 2017, un evento definito dagli addetti ai lavori ‘Campionato dell’Anno’, Spoleto si appesta a vivere momenti di grande agonismo e partecipazione proponendosi come splendida location della più importante competizione mondiale della categoria.

