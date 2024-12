Arriva Monteleone Gourmet, il nuovo evento legato ai prodotti tipici della montagna: il programma - Tuttoggi.info

“Monteleone Gourmet. Show Cooking di piatti inediti e della tradizione” è il nuovo evento legato ai prodotti tipici della montagna che si terrà a Monteleone di Spoleto dal 5 al 9 Dicembre.

Il programma prevede per Giovedì 5 Dicembre, Vigilia del Santo Patrono San Nicola, alle 12.00 Cerimonia del Farro benedetto di San Nicola che sarà distribuito dal Parroco Don Canzio Scarabottini con la partecipazione e la collaborazione dei bambini e delle bambine dell’Istituto Omnicomprensivo “Beato Simone Fidati” di Monteleone di Spoleto. Venerdì 6 Dicembre si terranno le celebrazioni del Santo Patrono San Nicola, alle 11.30 nella Chiesa di San Giovanni con la Santa Messa concelebrata dal S.E.R. Mons. Arcivescovo Spoleto Norcia Renato Boccardo, in presenza delle autorità regionali e locali. Alle 20 Tradizionale cena dei Capifamiglia presso Agriturismo Casale Montebello. Sabato 7 Dicembre dalle 10.30 alle 18.00 resterà aperto il Mercatino di Natale per le vie del Borgo mentre alle ore 11, l’Archeambiente, nella sala Polivalente, propone il laboratorio natalizio per bambini “Crea il tuo omino di Pan di zenzero”. Alle 15.30 Show Cooking “Zuppa di cicerchia della tradizione”, ricetta esclusiva ed esecuzione a cura della brigata dell’Agriturismo Montebello a cura di Agriturismo Montebello.

Alle 17.30, la Pro Loco di Monteleone proporrà una degustazione di prodotti tipici e i visitatori saranno accompagnati da Balli e canti popolari a cura di MA TRU – Gruppo Folkloristico. Domenica 8 Dicembre alle 10,30 apertura del Mercatino di Natale. Alle 11 nella sala polivalente, “Laboratorio Mani in pasta” per la realizzazione di biscotti natalizi, alle 15 “Laboratorio per adulti: crea la tua decorazione natalizia”. Alle 15 Show Cooking facciamo il “Farro all’amatriciana” a cura della brigata dell’Agriturismo Montebello. Dalle 17 la Pro Loco di Monteleone per vie del centro storico offre Vin Brulè e degustazione di prodotti tipici del territorio, accompagnata dalla musica della Banda di Monteleone di Spoleto. In chiusura di pomeriggio, accensione del presepe e dell’albero. Lunedì 9 Dicembre alle 20.30, spazio al tradizionale “Focone della Venuta”, a cura delle Pro Loco del territorio (Monteleone di Spoleto, Ruscio, Trivio).