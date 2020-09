Arriva Modena: il PalaBarton torna a vibrare coi Sirmaniaci | Le ultime sulla sfida

E’ il giorno di Sir Safety Conad Perugia – Leo Shoes Moena. E’ il giorno della semifinale di andata di Supercoppa. E’ il giorno in cui i Sirmaniaci tornano al PalaBarton per sostenere i Block Devils. Sono passati 206 giorni dall’ultima volta, la gara interna vinta 3-1 contro Varsavia, nell’ultima giornata della Pool della Champions 2019-2020. Era il 19 febbraio. Poi l’emergenza Covid ha sospeso la pallavolo in Europa e nel mondo.

Finalmente l’attesa è finita. E dopo l’ok della Prefettura, poco meno di mille appassionati potranno assistere alla super sfida tra Perugia e Modena, ormai una classica del volley italiano.

Diretta su Rai Sport

Fischio d’inizio alle ore 20:35 e diretta tv su Raisport. Ma chi è riuscito ad accaparrarsi un biglietto sarà a tifare sugli spalti.

La voce dell’ufficio comunicazione bianconero, direttamente dalla tribuna stampa PalaBarton, racconterà live domani alle ore 20:35 Perugia-Modena sui canali social della società bianconera ed in streaming anche sul sito di Umbria Radio, network radiofonico ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

Domenica 20 il ritorno a Modena

Prima gara per conquistare la finalissima dell’Areana di Verona di venerdì 25 settembre. Domenica 20 il ritorno a Modena, anche qui con i tifosi, pur con capienza ridotta.

Le ultime in casa Sir

Rifinitura stamattina per i bianconeri. Mister Heynen dovrebbe puntare inizialmente sulla formazione più utilizzata negli ultimi allenamenti congiunti effettuati nella pre-season. Con Travica in regia, in diagonale il canadese Vernon-Evans, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi martelli ricevitori e Colaci libero. Tante, dunque, le novità nella Sir, anche nel grippo dei titolari.

Così Modena

Giani, tecnico di Modena, dovrebbe invece presentarsi al PalaBarton con Christenson al palleggio, Vettori opposto, zona tre presidiata da Mazzone e Stankovic, Petric e Karlitzek schiacciatori di posto quattro e Grebennikov a guidare la seconda linea.

I precedenti

Ventotto i precedenti tra le due formazioni. Tredici le vittorie della Sir Safety Conad Perugia, quindici i successi della Leo Shoes Modena. Nella Del Monte® Supercoppa si tratta invece del terzo confronto diretto essendosi affrontare le due squadre nelle finali della competizione della stagione 2016-2017 (vittoria 3-2 per Modena) e 2019-2020 (vittoria 3-2 per Perugia).

Ex della partita

Un ex per parte nel match tra Perugia e Modena. Nel roster di Perugia c’è Dragan Travica in gialloblu dal 2003 al 2005, nella stagione 2008-2009 e nell’ultima parte della stagione 2016-2017.

Nelle file di Modena figura Nemanja Petric, protagonista in bianconero dal 2011 al 2014.