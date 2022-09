Arriva il marchio De.Co. per la tutela di prodotti ed eccellenze "Made in Umbertide" - Tuttoggi

Il regolamento stabilisce anche i requisiti per l’attribuzione del marchio De.Co: i prodotti dovranno essere legati a storia, cultura e tradizioni del Comune di Umbertide. La Denominazione Comunale potrà essere riconosciuta solo a quelle specialità e particolarità che siano prodotte con ingredienti e modi previsti da usi e tradizioni locali. In particolare dovranno essere indicati: il nome del prodotto; l’area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale); la data; le caratteristiche e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura in base agli usi locali; i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per preparazione, condizionamento e imballaggio prodotti; la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.

Tutto sarà deciso da una apposita commissione che sarà composta da tecnici, esperti e responsabili delle associazioni maggiormente attive in ambito promozionale per la città. A supporto del lavoro della commissione, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo. Verrà anche creato un logo per rendere riconoscibile il marchio De.Co, che sarà identificativo delle imprese che commercializzano o somministrano i prodotti tipici.

“Da oggi Umbertide ha il suo marchio di Denominazione Comunale – ha affermato la vicesindaco Mierla – Sono veramente orgogliosa di portare in questa sede uno strumento che può tutelare e promuovere nel territorio i nostri numerosi prodotti tipici: mi vengono in mente certi tipi di miele, le pesche di Montecorona, la torta mischia e l’oliva Bianchella. Una volta decisa una convenzione con i rappresentanti di categoria della ristorazione, sia gli umbertidesi e i turisti andranno nei ristoranti e troveranno nel menù prodotti tipici con questo marchio”.