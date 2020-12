Arriva l'albero di Natale in Piazza Grande, modifiche alla circolazione - Tuttoggi

Per agevolare le operazioni di trasporto dell’albero di Natale, che anche quest’anno illuminerà Piazza Grande, domani – mercoledì 2 dicembre – verrà istituito un divieto di sosta sul lato destro di via dei Consoli, a partire dalle 9 fino alle 13.

Sosta vietata anche giovedì 3 dicembre in via XX Settembre tra i civici 44 e 46, per consentire alcune operazioni di trasloco.

Sempre nella giornata del 3 dicembre, per permettere lo scarico di nuovi arredi e materiali scolastici acquistati dal Servizio Istruzione del Comune di Gubbio, è stabilito dalle 14 il divieto di sosta in Via Perugina dall’ingresso dell’edificio scolastico fino a viale Don Minzoni. Nella stessa giornata, per il tempo necessario allo scarico del materiale presso la Scuola Montessori, sarà temporaneamente chiusa al traffico via di Fonte Avellana.

Gli arredi sono in distribuzione in molti altri plessi, ma trovandosi in spazi aperti la circolazione non dovrà subire modifiche. Nuovi materiali e arredi stanno arrivando infatti, oltre che all’Edificio Scolastico e alla Montessori, anche a Carbonesca, Branca, Torre Calzolari, Branca, Padule, San Marco, Mocaiana, Semonte, Madonna del Ponte, San Martino, Scorcello, Fassia, Cipolleto e alla scuola Aldo Moro.

Sabato 5 dicembre in via XX Settembre, infine, per l’effettuazione di una verifica della sicurezza delle facciate degli edifici a seguito del distacco di alcune pietre, dalle 8 alle 17, sarà stabilito divieto di sosta dal civico 46 a Largo San Marziale e il divieto di transito in via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Sperelli e Largo San Marziale; di conseguenza i veicoli in uscita saranno deviati in Via Sperelli, mentre sarà vietato il transito agli autocarri già in Via dei Consoli.