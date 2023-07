Arriva il grande caldo in Umbria, ondate di calore da martedì

Superati i 38 gradi in alcune parti dell'Umbria, nei prossimi giorni le temperature potrebbero salire anche di oltre 5 gradi

E’ arrivato il grande caldo in Umbria, con ondate di calore a partire da martedì 11 luglio. Da domenica le temperature si stanno alzando nel cuore verde d’Italia, con picchi previsti nei prossimi giorni. Anche il centro funzionale di protezione civile della Regione Umbria nel bollettino odierno segnala “per oggi e domani 10 e 11 luglio, temperature elevate, localmente molto elevate nei fondovalle con ondata di calore a partire da domani”.

Secondo gli esperti di Umbria Meteo, da ieri è iniziata “una fase meteorologica caratterizzata da caldo intenso che durerà almeno una decina di giorni“. “Gli ultimi calcoli dei principali modelli meteorologici infatti – hanno spiegato nelle ultime ore – ci fanno supporre che dopo i massimi termici che raggiungeremo sull’Umbria tra martedì 11 e mercoledì 12 luglio, il calo termico atteso sarà minimo. L’aria fresca nord atlantica proveniente da Inghilterra e Francia sfiorerà solo le regioni alpine dove avremo temporali ed un calo termico più significativo, mentre al centro Italia quest’aria fresca avrà effetti molto relativi, praticamente assenti invece sulle regioni meridionali. Oltre che minimo il calo termico sembra possa essere anche piuttosto fugace, non più di 36/48 ore, seguirà un nuovo aumento delle temperature per un flusso di aria molto calda proveniente dall’Algeria che potrebbe portarci, intorno al 17 luglio, su valori anche superiori a quelli che registreremo durante il primo picco, tra martedì 11 e mercoledì 12 luglio. Quando terminerà questa intensa ondata di caldo? Attualmente i modelli ipotizzano intorno al 20 luglio”.

L’ipotesi è che si superi il record raggiunto nel 2017. Ad esempio il 3 agosto una delle stazioni meteo della rete “Linea Meteo” in Umbria, nello specifico a Terni, aveva registrato i 43,8 gradi. Valore che nei prossimi giorni potrebbe essere non solo raggiunto, ma anche superato, considerando anche che, essendo luglio, ci sono almeno 30 minuti di sole in più durante una giornata.

Nella propria pagina Facebook, Umbria Meteo lunedì mattina ha pubblicato due carte del modello americano GFS “per dare un’idea della scala di valori delle temperature che raggiungeremo nei prossimi 8 giorni”, con le proiezioni delle temperature attese oggi lunedì 10 e lunedì 17 luglio sull’Italia in libera atmosfera a circa 1580/1600 metri di quota.

I dati odierni (10 luglio), secondo la rete Linea Meteo, mostrano che a Terni si sono superati i 38 gradi (a Terni Nord addirittura i 39), come a Orvieto. A Spoleto, Foligno e Perugia si sono registrati oltre 36 gradi, mentre a San Giustino 37. Valori che da qui a una settimana potrebbero salire anche di 5 gradi.