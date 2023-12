Arriva Civica per Bastia: Degli Esposti e Migliorati segretaria e portavoce - Tuttoggi.info

Comincia il percorso verso le elezioni e un dialogo con le civiche

Uscite dalla Lega e confluite nel misto, le consigliere Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati danno ora vita a Civica per Bastia: il debutto della nuova formazione mercoledì 6 dicembre con “una partecipata riunione organizzativa di consiglieri comunali e cittadini che si è riunita per confrontarsi su Bastia ed il suo futuro“. Alla riunione che ha ‘incoronato’ le ex Lega Catia Degli Esposti quale Segretario comunale e Jessica Migliorati quale portavoce ha partecipato il Presidente di Umbria Civica Nilo Arcudi che ha garantito il pieno e convinto sostegno di Umbria Civica al percorso avviato.

Nello specifico “In vista delle prossime elezioni di giugno 2024 si è definito un percorso programmatico e politico attraverso la formazione di gruppi di lavoro tematici che opereranno sul progetto ‘Bastia 2024 – 2029’, parallelamente si avvierà il lavoro politico che dovrà portare alla definizione della coalizione e del candidato a sindaco. L’assemblea ha dato mandato al coordinamento di avviare, fin da subito, l’interlocuzione con le altre aree civiche e politiche presenti a Bastia, con cui condividere idee e progetti, utili ad avviare un percorso comune per la città. Quello che oggi è un comitato, già composto da decine di persone, ha l’obiettivo di incidere fortemente alle prossime elezioni amministrative come la principale Lista Civica della Città ed essere protagonista del cambiamento“.

Nel corso dell’incontro del 6 dicembre si è deciso in particolare “di agire in maniera pragmatica su questioni quali: riqualificazione urbana della città con particolare attenzione alle infrastrutture e viabilità ,attenzione per i temi ambientali ed energetici, spazi sportivi per le tante associazioni del nostro territorio, sviluppo economico e sociale con al centro le realtà economiche e produttive , valorizzazione e cura delle aree verdi con una migliore gestione degli appalti di manutenzione, l’esigenza irrinunciabile di organizzare eventi turistici di alto livello, attrattivi per il nostro territorio programmati per tempo e non improvvisati, ampliamento dei servizi offerti ai giovani anche attraverso la sperimentazione di nuovi spazi d’incontro , sostegno e progetti per le persone in difficoltà , valorizzazione della macchina comunale; sono solo pochi esempi delle tante tematiche discusse. Il cammino che parte oggi, – conclude la nota di Civica per Bastia – va tracciato lasciando da parte ideologie ormai superate per venire incontro ai bisogni ed alle aspettative della comunità bastiola, con l’auspicio di consegnare ai cittadini una compagine di governo formata da persone capaci, con esperienze professionali ed associative volte alla risoluzione dei problemi, all’assunzione di decisioni, alla ricerca di opportunità di sviluppo per la città“.