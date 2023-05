La MaMa Umbria presenta "God's Fool", spettacolo musicale-teatrale di Martha Clarke - Tuttoggi.info

Appuntamento in varie location da Assisi a Cascia per La Mama Umbria lo spettacolo "God's Fool" dopo il successo a New York

Dopo il successo ottenuto a New York, nel Teatro La MaMa ETC di New York, arriva per la prima volta in Italia, in residenza a La MaMa Umbria a Spoleto (ma non solo) “God’s Fool”, lo spettacolo teatrale musicale ideato e diretto da Martha Clarke, rinomata creatrice iconoclasta di opere multidisciplinari che cambiano forma. In collaborazione con la Compagnia, Martha Clarke presenta questa straordinaria nuova produzione che esplora la vita di San Francesco d’Assisi, il Santo Patrono degli animali e dell’ecologia, e uno degli uomini più influenti di tutta la storia umana.

Con uno straordinario connubio tra teatro, musica e luoghi suggestivi, questa affascinante produzione site-specific “God’s Fool” catturerà l’attenzione del pubblico italiano con un Tour tutto Umbro.

God’s Fool, le date e i luoghi degli spettacoli

25 Maggio (Giovedì), ore 18:45: MONTEFALCO presso il Priorato della parrocchia di San Bartolomeo

26 Maggio (Venerdì), ore 17:00: ASSISI, nel Bosco FAI San Francesco.

31 Maggio (Mercoledì), ore 17:00: SPOLETO – MONTELUCO partendo dall’Eremo Francescano al Bosco Sacro di Monteluco

1 Giugno (Giovedì), BASTARDO a partire dalle ore 18:00: vi sarà un incontro conviviale con il pubblico presso le Cantine Cesarini con degustazione

3 Giugno (Sabato), ore 16:00: ROCCAPORENA (Cascia) Chiostro del Santuario di Santa Rita

4 Giugno (Domenica), ore 18:00: S. ANATOLIA DI NARCO Abbazia S. Felice e Mauro

Esperienza teatrale unica nel suo genere

“God’s Fool” è un’esperienza teatrale unica nel suo genere, presentata in location straordinarie all’aperto. La magia delle musiche cantate a cappella si intreccia con l’atmosfera suggestiva di questi luoghi, trasportando il pubblico in un viaggio indimenticabile. Questo spettacolo site-specific rappresenta un’opportunità imperdibile per il pubblico italiano di immergersi nella grandezza dell’arte teatrale e coreografica di Martha Clarke, mentre le performance si svolgono in luoghi carichi di storia e bellezza.

Lo spettacolo è realizzato anche grazie alla collaborazione di: Comune di Spoleto, Comune di Sant’Anatolia di Narco, Parco Culturale Ecclesiale dell’Archidiocesi di Spoleto Norcia “Terre di Pietra e d’Acqua”, Pro Loco Monteluco, FAI Bosco di San Francesco, Piccolo Teatro degli Instabili, CURA Centro di Residenze Umbro, Cantine Cesarini Sartori, La MaMa ETC di New York

In un’epoca caratterizzata da estrema intolleranza, disparità di reddito, cambiamento climatico ed estinzione degli animali, i temi duraturi degli insegnamenti di San Francesco sono più urgenti e attuali che mai.

Il cast di “God’s Fool”

Con un cast eccezionale, tra cui: JOHN KELLY (Performer/artista visivo: due “Bessie” Awards; due Obie Awards; e tanti altri), GEORGE DE PENA (Danzatore, Regista: solista all’American Ballet Theatre, ha danzato con Mikhail Baryshnikov, Jerome Robbins ed altri, e Film quali “Nijinsky) PATRICK ANDREWS (attore / performer noto per famose produzioni quali “Angels in America”) LUCA FONTAINE (artista eclettico di teatro, Film e Televisione, membro del National Youth Theatre of Great Britain) LINDSAY A. CARTER (vocalist / attrice, ha partecipato e numerose opere teatrali), DYLAN T. JACKSON (attore, cantante e ballerino poliedrico, membro dell’Actors’ Equity Association) EVAN COPELAND (Danzatore / performer BFA in Dance alla NYU Tish Choola danzato per diversi spettacoli tra cui Sleep No More).

Martha Clarke ha creato questo nuovo lavoro avvalendosi ella collaborazione di Fanny Howe per il testo, di Arthur Solari per la musica e di Robert Israel per maschere e costumi.

“God’s Fool” si avventura in un viaggio attraverso 800 anni di storia, intrecciando la prima musica liturgica e popolare italiana con le opere di Gustav Mahler e John Cage. La scenografia e i movimenti sul palco sono ispirati agli affreschi medievali, alle tradizionali maschere di animali e alle opere di Giotto. Lo spettacolo raffigura alcune delle scene più famose della vita di San Francesco, tra cui la predica agli uccelli, la ricezione delle stimmate e l’addomesticamento di un lupo. La vita di Francesco d’Assisi, nato da un ricco padre mercante nel XIII secolo, che passò da una giovinezza selvaggia come soldato e playboy a un uomo che camminava con animali e amici, proclamando un nuovo modo di vivere, è stata raccontata molte volte.

Ma questa nuova produzione di Martha Clarke offre una prospettiva unica su uno dei personaggi più affascinanti della storia.

“God’s Fool” rappresenta un’opera teatrale musicale unica nel suo genere, che esplora l’umiltà e il profondo legame di San Francesco d’Assisi con la natura, gli animali e la semplicità. In un periodo caotico come quello che stiamo vivendo, questi temi assumono un significato ancora più rilevante.

L’opera di Martha Clarke è stata elogiata dalla critica per la sua capacità di narrare storie che coinvolgono e affascinano il pubblico.

Il Washington Post ha scritto: “La narrazione è la grande forza di Martha Clarke, ed è per questo che le sue opere migliori hanno un potere. Non solo sono diversi da qualsiasi altra cosa stia facendo chiunque altro, ma ti portano anche in un viaggio fantasioso, ti fanno interessare ai personaggi che collegano le loro vite con le tue. Ti fanno sentire qualcosa”.

Biografie ed info sui protagonisti e lo spettacolo presso:

La MaMa Umbria International

Loc. S. Maria Reggiana 7/8 – 06049 Spoleto (PG)

lamamaumbria.programs@gmail.com