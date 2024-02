Arriva a Perugia "Il gioco di inorto": un evento per sensibilizzare al consumo di frutta e verdura - Tuttoggi.info

Costruendo un vero e proprio orto, i più piccoli comprenderanno l’importanza di integrare le verdure nell’alimentazione quotidiana

Ai bambini raramente piacciono le verdure, eppure – mai come negli anni dell’infanzia – sono di fondamentale importanza per la loro crescita sana e in salute. Ed è per questo che, sabato 24 febbraio presso il negozio Città del sole di Via Guglielmo Oberdan a Perugia, farà tappa il tour “il gioco di inOrto”, ideato apposta per invogliare i più piccoli al consumo di frutta e verdura. Organizzato dalla Fondazione Louis Bonduelle in collaborazione con Città del sole, l’evento è dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni.

Città del sole, che da oltre cinquant’anni si pone come obiettivo quello di accompagnare la crescita dei bambini attraverso il gioco creativo, è entusiasta di tornare a collaborare con Fondazione Louis Bonduelle abbracciando nuovamente il progetto “il gioco di inOrto”, un’attività ludica e divertente per avvicinare i più piccoli alla conoscenza del mondo delle verdure e della corretta alimentazione. Nel corso degli anni, il gioco di inOrto ha già coinvolto più di 3 mila bambini, facendoli ragionare sull’importanza di non sprecare cibo e risorse. Un impegno che ha trovato un’ulteriore concretizzazione circa cinque anni fa, quando la Fondazione ha lanciato Riciblog, un blog che ha lo scopo di informare e incoraggiare gli utenti, adulti e bambini, ad adottare delle semplici pratiche quotidiane che evitino lo spreco alimentare e favoriscano il riuso intelligente degli scarti.

Accanto alle attività di preparazione del terreno, semina, cura e raccolta delle piantine, i piccoli partecipanti a “il gioco di inOrto” verranno coinvolti in giochi interattivi per rivalutare elementi altrimenti considerati scarti di nessun valore quali, ad esempio, le foglie delle zucchine in cottura o gli avanzi di frutta e verdura per la preparazione del compost, imparando così l’importanza delle proprie azioni in ambito alimentare. Ecco come unire l’utile al dilettevole! La partecipazione è del tutto gratuita, basta iscriversi a una delle 4 sessioni di gioco (h 10:00/11:00 – h 16:00/17:00) inviando una mail a perugia@cittadelsole.com o chiamando lo 075-5733206, per poi recarsi – sabato 24 febbraio – presso il negozio Città del sole di Via Guglielmo Oberdan a Perugia: il divertimento è garantito!

Luogo: Città del sole, Via Guglielmo Oberdan, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA