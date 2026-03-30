 Arresto 17enne, Barcaioli: "Grave la diffusione di contenuti neonazisti e suprematisti tra i giovani" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Arresto 17enne, Barcaioli: “Grave la diffusione di contenuti neonazisti e suprematisti tra i giovani”

Redazione

Arresto 17enne, Barcaioli: “Grave la diffusione di contenuti neonazisti e suprematisti tra i giovani”

Lun, 30/03/2026 - 14:52

Condividi su:

Guarda alle motivazioni ed al contesto ideologico nel quale il 17 arrestato nell’operazione antiterrorismo che ha coinvolto anche l’Umbria ha maturato l’idea di compiere “una strage a scuola”, l’assessore regionale all’Istruzione e al Welfare Fabio Barcaioli.

“La diffusione di contenuti neonazisti e suprematisti tra i giovani – commenta – è un fenomeno grave. Si sviluppa nella solitudine e in spazi digitali chiusi, dove l’odio viene normalizzato e la violenza esaltata. Il contrasto esclusivamente punitivo non può risolvere il problema. Servono strumenti educativi capaci di intercettare il disagio, offrire alternative e creare relazioni solide prima che fragilità e isolamento sfocino in gesti estremi. Scuola, servizi territoriali e comunità educanti costituiscono il primo presidio contro la radicalizzazione”.

“Ed è proprio per rispondere a queste esigenze – prosegue Barcaioli – che l’Umbria sta rafforzando il suo sistema educativo. La Regione ha deciso di investire 22 milioni del Fondo sociale europeo in interventi che vanno dalle comunità educanti alla mobilità scolastica, fino ai progetti culturali e di educazione alle emozioni, come ‘Vince l’amore’ o i ‘Viaggi della Memoria’, fondamentali per plasmare una coscienza critica. I patti educativi poi, in corso di approvazione, collegano scuole, Comuni, famiglie e terzo settore, creando una rete stabile capace di sostenere i ragazzi e intercettare il disagio prima che diventi isolamento o violenza”.

“Casi come questo generano paura e insicurezza nella comunità. È comprensibile, ma la preoccupazione va trasformata in azione – aggiunge Barcaioli – Il Governo deve tornare a investire nella scuola e nell’educazione alle relazioni, rafforzando i servizi di supporto ai giovani per intercettare segnali di disagio prima che diventino pericolosi. Solo così possiamo fermare l’odio, proteggere i ragazzi e costruire comunità in cui confronto, partecipazione e conoscenza prevalgono sulla violenza. Non bastano nuove leggi securitarie, è fondamentale stare accanto ai ragazzi, ascoltarli, comprenderli e aiutarli, senza lasciarli soli”.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Ampliamento Pronto Soccorso: fondi Pnrr da due milioni di euro e 715 metri quadrati in più

Cronaca

Strage nazifascista del 28 marzo 1944. Perugia ricorda le giovani vittime

Cronaca

Aeroporto dell’Umbria, ecco i voli per primavera e estate

dalle città

gli ultimi pubblicati

Star Bene

40 anni fa scandalo vino al metanolo, medico-nutrizionista: “La sicurezza non è il traguardo, ma un processo di vigilanza continua”.
Star Bene

Oncoematologia, Ail presenta libro su impatto di ambiente e stili vita

Ultim'ora Italia

Iran, Usa lanciano nuovo missile e colpisono scuola e palestra: 21 morti

Umbria | Italia | Mondo

Arresto 17enne, Barcaioli: “Grave la diffusione di contenuti neonazisti e suprematisti tra i giovani”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!