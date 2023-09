Arrestato ternano con 20 Kg di droga in casa - Tuttoggi.info

Il 31enne ternano fermato dalla finanza per un controllo: in casa aveva 20 kg di droga tra hashish e marijuana

Nascondeva in casa ben 20 kg tra hashish e marijuana: per questo un 31enne di Terni è stato arrestato dalla Guardia di finanza. Le Fiamme Gialle del Gruppo di Terni, intente a monitorare una specifica zona della città nell’ambito di controlli anti droga, hanno individuato i movimenti sospetti di un giovane ternano, già noto ai militari, il quale, dopo essere stato fermato, è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente.

20 Kg di droga nascosta in casa

I militari hanno da subito notato l’atteggiamento nervoso e preoccupato dell’uomo e, ritenendo che lo stesso potesse occultare altra droga, hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare.

La successiva perquisizione domiciliare d’iniziativa, svolta nell’abitazione del soggetto, ha consentito di

rinvenire in un armadio un ingente quantitativo di sostanza stupefacente quantificato poi in 145 panetti e 23 ovuli di hashish per un totale di oltre 14.5 Kg e 6 buste di cellophane e diversi involucri più piccoli di marijuana per un totale di oltre 5.5 Kg, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e 575 euro presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Notiziato il P.M. di turno, è quindi scattato immediatamente l’arresto ai sensi dell’art. 73 comma 1 e 4 del D.P.R. 309/90 con il conseguente sequestro di quanto rinvenuto. Il 31enne è stato quindi tradotto presso la locale casa circondariale in attesa di convalida.