Arrestato per un furto di vestiti, si scopre che ha derubato anche una profumeria: denunciato - Tuttoggi.info

Nei guai un 36enne, denunciato per rapina e rapina impropria



Arrestato per un furto di vestiti, si scopre che ha derubato anche una profumeria: denunciato 36enne.

L’uomo ha rubato profumi per un valore di circa 400 euro in due distinte azioni e sempre dopo aver spintonato le commesse di una profumeria di Perugia il 36enne cittadino italiano denunciato dalla polizia per i reati di rapina e rapina impropria.



Nel primo caso, il 9 dicembre scorso, il 36enne spintonato le commesse in servizio, ha afferrato una confezione di profumo, del valore di circa 100 €, per poi darsi alla fuga. Il 2 gennaio scorso invece l’uomo si era appropriato di tre confezioni di profumi del valore di 300 euro e nello scappare aveva di nuovo pintonato le commesse.

Il giorno dopo l’uomo, a seguito di un furto di un capo d’abbigliamento presso un negozio ubicato in Corso Vannucci, durante la fuga, veniva intercettato dal personale della Squadra Volante e arrestato. Dagli approfondimenti sono emerse le sue responsabilità anche