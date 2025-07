Arrestato operaio per spaccio, segnalato 35enne per uno spinello - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Montecastrilli, coadiuvati da una pattuglia di Amelia (TR), hanno arrestato un uomo 35enne di origini nigeriane, regolare sul territorio nazionale, con precedenti, residente nella Frazione di Castel dell’Aquila, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato controllato nei pressi della sua abitazione ed è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. A casa dell’uomo i militari hanno trovato un involucro contenente hashish del peso di gr. 5,54 occultato in un mobile della cucina, unitamente ad altri 25 involucri in cellophane termosaldati contenenti cocaina per un peso complessivo di gr. 13,00, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Arresto

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito direttissimo celebrato nella giornata di ieri, 7 luglio, all’esito del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Hashish

Altro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti è stato assestato nella giornata di domenica sera quando, un giovane operaio 35enne di origini ternane, con precedenti di polizia in compagnia di un altro coetaneo anch’egli ternano, è stato controllato a bordo della sua autovettura dagli uomini dell’Aliquota Radiomobile, nella Frazione Sambucetole di Amelia (TR). I carabinieri hanno trovato un cofanetto in plastica contenente sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di 1.5 gr.

Uomo segnalato per uno spinello

Stante la situazione i militari hanno proceduto ad estendere la perquisizione alla sua abitazione di Terni dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 63 gr. più vario materiale per il confezionamento delle dosi. Per lui è scattato l’arresto, mentre per il passeggero è invece scattata la segnalazione alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 per detenzione di stupefacenti per uso personale, in quanto trovato in possesso di uno spinello.

