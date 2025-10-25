 Arrestato il 're' dell'hashish, in casa aveva 20mila euro - Tuttoggi.info
Arrestato il ‘re’ dell’hashish, in casa aveva 20mila euro

Redazione

Operazione antidroga a Foligno: arrestato 're' dello spaccio di Piazza San Domenico. Trovati 130 gr. di droga e 20mila euro in contanti
Sab, 25/10/2025 - 12:17

La Polizia di Stato di Foligno ha tratto in arresto un 46enne tunisino per detenzione  di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alla Polizia per pregressi episodi di percosse, minacce e lesioni personali, aveva infatti imbastito, nei pressi di Piazza San Domenico, una fiorente attività di spaccio di hashish.

L’operazione

L’operazione, esito di un articolato servizio di polizia giudiziaria alimentato da una preliminare attività info-investigativa, si è sostanziata nello svolgimento di una perquisizione personale e domiciliare, che, nella serata di ieri, 24 ottobre, ha permesso agli agenti di rinvenire complessivamente, all’interno dell’abitazione e di un garage in uso al maghrebino, quasi 130 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle singole dosi.

20mila euro in contanti

Inoltre, gli Agenti hanno rinvenuto una consistente somma di denaro in contanti – di poco inferiore ai 20.000 euro – della quale il 46enne non ha saputo giustificare il possesso e che è subito stata sottoposta a sequestro, in quanto ragionevolmente costituente provento dell’attività di spaccio. Denaro la cui presenza nell’abitazione e nel garage potrebbe infatti ulteriormente comprovare il notevole giro d’affari messo in piedi dal nordafricano.

Domiciliari

Pertanto, redatti tutti gli atti di rito, il 46enne è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Spoleto, il maghrebino è stato immediatamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato per direttissima.

Confesercenti Umbria, Ida Calzini responsabile regionale di Impresa Donna

