Arrestato dai carabinieri uno dei fornitori di cocaina dei perugini

Arrestato dai carabinieri di Perugia un pregiudicato albanese di 25 anni, trovato in possesso di alcune dosi di sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate. I militari, transitando nella zona di San Sisto, lo hanno avvistato in “sospettosa compagnia” di un perugino. Alla vista dell’auto dei carabinieri, i due hanno tentato di dileguarsi in tutta fretta, ma sono stati raggiunti, identificati e perquisiti.

L’albanese aveva in tasca un sacchetto di plastica contenente cocaina. Nella sua auto, poi, sono stati trovati ulteriori 43 involucri contenenti complessivamente circa 36 grammi di sostanza stupefacente.

L’arrestato, al termine delle formalità di legge, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che, a seguito di rito per direttissima, ne ha convalidato il provvedimento restruttivo, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Oltre alla cocaina, sequestrato il telefono cellulare con cui, presumibilmente, lo spacciatore si metteva in contatto con i propri clienti perugini.

