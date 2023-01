Arpal Umbria, nuovo piano di incentivi per favorire l’occupazione

Fioroni commenta il bilancio di Arpal: "Nei prossimi giorni lanceremo un piano straordinario di incentivi all’occupazione"

L’Arpal Umbria, l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro, ha diffuso attraverso il proprio sito web i dati aggiornati sulla spesa del Fondo Sociale Europeo di propria competenza. Al 31 dicembre 2022, la spesa a titolarità di Arpal Umbria del POR FSE 2014-2020 ha raggiunto un ammontare complessivo di 80 milioni di euro.

“Risultati davvero eccellenti – dichiara l’Assessore regionale Michele Fioroni – in particolare guardando al 2022, anno nel quale la spesa è stata pari a 17,5 milioni con una crescita del 28% rispetto al 2021. Complessivamente – continua Fioroni – registriamo un netto miglioramento della performance di attuazione del POR FSE negli ultimi anni. A fronte di una media annuale nel triennio 2016-18 pari a 7,6 milioni, nel triennio 2019-2021, nonostante le note criticità e le difficoltà avute a causa della pandemia, la media annuale cresce ad 11,7 milioni, per aumentare ancora con il risultato così lusinghiero del 2022, che è completato dall’accelerazione impressa dall’Agenzia anche sulle risorse di FSE impegnate, con 14,7 milioni di euro nel 2022, con il raggiungimento di un target complessivo di oltre 95 milioni e un incremento rispetto al 2021 del 18,2 per cento”.