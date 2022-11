In Arizona il miglior ristorante "Little Big Italy" è "made in Umbria" - Tuttoggi

Insieme da 15 anni e sposati da quasi 10, Federico e Viola, uniti entrambi dalla “forte passione per la cucina“, hanno deciso di “mollare e vendere tutto nel 2018, per aprire il ristorante negli Stati Uniti, inseguendo il sogno americano. Una scelta che sulle prime non è stata accettata da mio padre – ha aggiunto Federico – ma che alla fine lo ha reso molto orgoglioso.

Pomodoro Italian Grill & Seafood, oltre a quest’ultimo titolo di ristorante Little Big Italy, nel 2020 era stato nominato dall’emittente televisiva Fox “One of the best Italian of the entire country” e dal Phoenix New times tra gli “11 Best Italian Restaurants in Metro Phoenix area”.