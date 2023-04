Aree verdi, prosegue la riqualificazione su tutto il territorio comunale di Marsciano - Tuttoggi.info

Gli ultimi interventi hanno interessato, oltre al capoluogo, le frazioni di San Biagio della Valle, Mercatello, Sant’Elena e Spina

Proseguono, su tutto il territorio comunale, gli interventi di riqualificazione delle aree verdi presenti, con la sistemazione di alberature, giochi e arredi. Uno degli ultimi interventi ha riguardato il parco dei Pini a San Biagio della Valle, gestito da una associazione locale, dove alla riqualificazione del verde si è affiancata la manutenzione dei giochi esistenti e degli arredi, in particolare staccionate e panchine, e l’installazione di nuovi cestini e di uno scivolo donato da un privato.

Sempre a San Biagio della Valle è stata riqualificata anche un’area verde comunale che si trova all’interno di una lottizzazione a ridosso del centro della frazione. L’intervento è stato finanziato e realizzato dall’Agenzia Forestale regionale ed è consistito nella piantumazione di alberature, posizionamento di arredi e realizzazione di un impianto di irrigazione. Interventi di riqualificazione hanno interessato, nelle scorse settimane, anche l’area verde di Mercatello, dove è stata sistemata una nuova altalena, di Sant’Elena, dove è stato installato un nuovo scivolo, e di Spina, dove sono stati messi due nuovi giochi a molla.

Per quanto riguarda il capoluogo è stata ultimata la riqualificazione delle alberature presso il parco Ponte in via Ponte Nestore ed è stata installata una nuova altalena presso il parco verde nel quartiere di Tripoli.

“Si tratta lavori di manutenzione programmati – spiega l’assessore Francesca Borzacchiello – che un po’ alla volta stanno interessando le oltre 50 aree verdi presenti nel territorio comunale. Interventi che, insieme al ripristino del decoro, dove necessario, hanno l’obiettivo anche di mettere a norma e in sicurezza i giochi e gli arredi presenti al fine di consentire la fruizione di queste strutture a tutti i cittadini, a partire dai bambini, nel modo più sicuro possibile. Tutto questo lo stiamo realizzando anche grazie all’impegno assunto dalla ditta Edilizia e Servizi, che gestisce i lavori di manutenzione edile del patrimonio pubblico comunale, nel mettere a disposizione del Comune, senza ulteriori costi, nuovi giochi da installare dove si rende necessario, in particolare in sostituzione di quelli non più idonei”.