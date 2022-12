Aree Montane, il sindaco di Trevi chiede di applicare il Contratto di Paesaggio - Tuttoggi

“In quest’ottica mi auguro – ha proseguito Sperandio – che in Regione venga ripresa e discussa la mozione presentata dal consigliere Michele Bettarelli l’11 aprile di quest’anno alla Seconda Commissione, per dare sostegno a un progetto fondamentale per il rilancio delle aree montane dell’appennino comprese nei comuni di Foligno, Trevi e Sellano”. “Un progetto al tempo innovativo – ha commentato il sindaco Sperandio –, voluto e partecipato dal basso, che aveva come obiettivo il rilancio sociale, culturale, economico, naturalistico e paesaggistico delle zone di montagna comprese nei territori comunali. Un progetto che voleva dare delle risposte concrete a quelle persone che, ancora, eroicamente, vivono nei paesi della montagna, che andrebbero aiutate con contributi per rimanere a curare un territorio in abbandono. Persone che se aiutate avrebbero la possibilità di conservare le tradizioni, curarne la bellezza, garantire la sicurezza dei luoghi di pianura con la manutenzione dei versanti, garantire la biodiversità, contribuire al benessere della società con contributi artistici o culturali”.

“Lo Stato in questi ultimi anni con l’istituzione delle Aree Interne – ha concluso Sperandio – ha cercato giustamente di dare una risposta allo spopolamento delle zone di montagna. In queste aree sono arrivati importanti finanziamenti, al contrario di altre che ne sono state escluse. Non è pensabile che nella nostra epoca il rapporto fra territori fortemente antropizzati di pianura o di media collina con le aree montane s’interrompa definitivamente. Una cesura inaccettabile, socialmente ed economicamente miope, da scongiurare per intraprendere un percorso di ricucitura in un giusto equilibrio delle parti”.