Aree edificabili, uscito bando Suc per ampliamenti o cambi destinazione d'uso - Tuttoggi

Le richieste dovranno essere consegnate esclusivamente a mano all’Ufficio Protocollo entro il 30 settembre

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gubbio il primo SUC (Superficie Utile Coperta) 2021: tutti gli interessati dovranno far pervenire le richieste entro le ore 13 del 30 settembre 2021 all’Ufficio Protocollo di via della Repubblica (06024 Gubbio), con consegna esclusivamente a mano (è escluso l’invio per posta, corriere e forme similari), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30.

“Sulla linea dei principi ispiratori della politica urbanistica che ha portato alla revisione del PRG nella parte strutturale e operativa – spiega il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Alessia Tasso (nella foto) – garantiamo ora una possibilità applicativa a tutti quei cittadini già possessori di immobili o aree edificabili all’interno dello spazio urbano già classificato. Il bando SUC consente infatti una implementazione delle capacità edificatorie di un singolo lotto, sempre compatibilmente con i parametri edilizi e urbanistici fondamentali che devono essere garantiti”.

“In questo modo – prosegue l’assessore – si consentirà ai cittadini di poter intervenire sul patrimonio edilizio esistente, garantendo la possibilità di realizzare piccoli ampliamenti o cambi di destinazione d’uso”.

La domanda andrà corredata da un progetto che, ancorché in fase preliminare, consenta all’ufficio di valutare la compatibilità dell’idea e di fare un’istruttoria per la verifica dei parametri edilizie urbanistici. “I proventi economici derivanti da questa operazione – chiude l’assessore – saranno destinati alla realizzazione degli investimenti contenuti nel piano delle opere pubbliche”.