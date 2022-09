Area interna Media Valle del Tevere e Umbria meridionale al via, primi incontri tra gli 8 Comuni

Al termine del confronto, sono state fissate le date delle prossime due riunioni: la prima si terrà il prossimo 12 settembre; la successiva, alla presenza dell’assessore regionale alla programmazione e al bilancio, si svolgerà una settimana dopo, il 19 settembre, e costituirà il vero e proprio varo dell’Area Interna della Media Valle del Tevere. “Ci siamo imposti una tabella di marcia serrata – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – anche in considerazione che i fondi a disposizione sono ingenti: una quota è composta da risorse ministeriali ed una parte rilevante gestita dalle Regioni nell’ambito dei fondi strutturali. Le risorse possono sostenere progetti su temi differenti: sviluppo locale, turismo, cultura ma anche energia, agricoltura, sociale, istruzione e altro ancora”.



A livello nazionale la proposta di riparto finanziario per le aree interne ammonta a 198,7 milioni di euro, di cui 172 in favore della costituzione e il finanziamento delle 43 nuove aree interne, tra le quali figura appunto quella che vede il Comune di Todi capofila. Per l’Umbria il piano di sviluppo e coesione prevede, per il periodo 2021-2027, una assegnazione di 27 milioni e 700 mila euro.