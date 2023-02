Area Interna, a Gubbio 10 sindaci a confronto con Agabiti - Tuttoggi

L’incontro con l’assessore regionale per verificare lo sviluppo dei progetti in corso e stabilire la programmazione per il futuro

I dieci sindaci dell’Area Interna, che vede Gubbio come Comune capofila, incontreranno a Palazzo Pretorio, giovedì mattina (16 febbraio) l’assessore regionale alla Programmazione europea Paola Agabiti, insieme alla dottoressa Cristiana Corritoro.

L’appuntamento vedrà all’ordine del giorno anzitutto una verifica tecnica e delle tempistiche rispetto allo stato dei progetti in corso e in via di attuazione nell’area interna, nonchè una valutazione relativa alle materie che sono state associate e che ad oggi vedono i Comuni lavorare insieme, come ad esempio i servizi di mensa e i trasporti scolastici.