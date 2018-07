Area Crisi Complessa Terni-Narni, domande online di accesso al bando entro il 17 settembre

Sarà possibile fino al 17 settembre presentare le domande di finanziamento sia per accedere ai benefici della L.181/89 che per quelli previsti dall’Azione 3.1.1. del POR-FESR 2014-2020 dedicati all’Area di crisi complessa di Terni-Narni. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata in maniera telematica caricando le domande rispettivamente nel sito di Invitalia o in quello di Sviluppumbria http://www.sviluppumbria.it/area_terni_narni a seconda che si opti per l’incentivo nazionale o quello regionale.

Gli incentivi nazionali sono rivolti a imprese medio grandi: con investimenti ammissibili non inferiori a 1.500.000 euro, mentre gli incentivi regionali sono rivolti a piccole e medie imprese: con investimenti ammissibili non inferiori a 50.000 mila euro e fino ad un massimo di 1.500.000 euro.

L’avviso è rivolto a sostenere la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all’attrazione di nuovi investimenti nel territorio di 17 Comuni umbri ricompresi nell’Area di crisi industriale complessa: Terni, Narni, Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono anche collegarsi al link di Invitalia:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/rilancio-aree-industriali-l181-89/terni-narni—cosa-da-sapere

