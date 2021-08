Arbitro internazionale per Perugia – Ascoli | Il link per i biglietti

La gara di sabato affidata a Paolo Valeri | Biglietti in vendita online fino a giovedì, biglietteria aperta venerdì e sabato: i prezzi

Arbitro internazionale per Perugia – Ascoli, seconda giornata del campionato di Serie B, in programma sabato 28 agosto alle 20,30.

La gara è stata affidata all’arbitro Paolo Valeri della sezione di Roma 2. A coadiuvarlo gli assistenti Orlando Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore e Claudio Gualtieri sezione di Asti. Quarto ufficiale sarà Ermanno Felicianidella sezione di Teramo. Al Var Simone Sozza di Seregno, AVAR Alessio Tolfo di Pordenone.

I precedenti

Nei 5 precedenti con Valeri 4 vittorie (tutte in Lega Pro stagione 2005/2006 e 2006/2007) e un’unica sconfitta, a Livorno in Coppa Italia 4-1 stagione 2012/2013).

Arbitro internazionale dal 2011 e selezionato come addetto Var agli Europei del 2021, Valeri in questa stagione ha diretto Bodo Glimt-Valur 3-0, match valevole per le qualificazioni alla Conference League.

Biglietti per Perugia – Ascoli

Da questa mattina sono a disposizione 5054 biglietti per la partita, acquistabili sia presso la biglietteria dello stadio, sia online sul sito TicketOne (https://sport.ticketone.it/event/it/47613/90600562/perugia%20vs%20ascoli%20serie%20b).

Mercoledì 25 e giovedì 26 agosto la biglietteria sarà chiusa. Sarà aperta venerdì 27 dalle 10-13 e 16-19 e sabato 28 dalle ore 10-13 e dalle ore 16 fino 20:30.

Il biglietto è nominativo e non cedibile, pertanto il tifoso dovrà presentarsi al varco di accesso munito di biglietto, documento di identità e Green pass (anche 1 sola dose) o tampone effettuato nelle 48 re precedenti o certificato di guarigione dal Covid.

Può essere sfruttato il voucher della stagione 2019-20.

Settori aperti e prezzi

Questi i costi dei biglietti (verrà aggiunto 1 euro di prevendita richiesto da Ticket One):

– TRIBUNA VIP INTERO 60 euro – RIDOTTO DONNA/OVER 65 48 euro – RIDOTTO UNDER 14 48 euro;

– TRIBUNA CENTRALE POLTRONCINA INTERO € 45 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 34 euro – RIDOTTO UNDER 14 34 euro

– TRIBUNA OVEST NORD INTERO € 29 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 22 euro – RIDOTTO UNDER 14 22 euro – RIDOTTO L.104 (75%) 22 euro

– TRIBUNA OVEST SUD INTERO € 29 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 22 euro – RIDOTTO UNDER 14 22 euro – RIDOTTO L.104 (75%) 22 euro

– TRIBUNA EST (GRADINATA) INTERO € 18 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 14 euro – RIDOTTO UNDER 14 14 euro

– CURVA NORD INTERO € 14 – RIDOTTO DONNA/OVER 65 10 euro – RIDOTTO UNDER 14 10 euro

– SETTORE OSPITI 14 euro