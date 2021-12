Arbitro internazionale per il derby Perugia – Ternana

Precedenti favorevoli per entrambe le formazioni con il fischietto Marco Guida di Torre Annunziata

Arbitro internazionale per il derby umbro Perugia – Ternana, che si disputerà domenica alle 16.15 allo stadio Curi. Per la delicata partita designato Marco Guida di Torre Annunziata, che quest’anno ha diretto anche in Champions League.

I precedenti

Precedenti positivi per entrambe le formazioni umbre con il fischietto campano. Il Perugia ha sempre vinto, quest’anno su calcio di rigore contro il Brescia al Curi, poi trasformato da De Luca.

Anche la Ternana ha un buon ricordo: la vittoria contro il Venezia in Lega Pro.

Assistenti e sala Var

A coadiuvare guida in campo saranno Carbone di Napoli, Peretti di Verona e Maranesi di Ciampino.

Al Var Pezzuto di Lecce, Avar Rocca di Catanzaro.