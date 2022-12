Appuntamento a Capodanno con “Cascia ti Meraviglia – Winter Edition 2023” - Tuttoggi

Prima edizione dell’evento itinerante per le piazze e il borgo, con il sostegno del Comune e collaborazione di Arco Group

A Cascia un evento itinerante tra le piazze del suo borgo. Appuntamento domenica 1 gennaio con “Cascia ti Meraviglia – Winter Edition 2023”, organizzato dal Comune di Cascia in collaborazione Arco Group. La manifestazione nasce per promuovere il territorio, l’arte e la musicae per creare un momento di festa, aggregazione e condivisione per la cittadinanza, per il territorio della Valnerina e di tutta la provincia di Perugia.

L’evento, che prende il via per la prima volta quest’anno, sarà un contenitore culturale con un programma vario ed intenso in cui luci, colori ed emozioni faranno da padroni.