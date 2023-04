Approvato il bilancio di previsione del Comune di Orvieto - Tuttoggi.info

La manovra economica è stata illustrata dall'assessore al Bilancio, Piergiorgio Pizzo

Il consiglio comunale di Orvieto durante la seduta ordinaria dello scorso 28 aprile, ha approvato il bilancio di previsione per gli anni 2023-2025 con nove voti favorevoli e sei contrari. La manovra economica è stata illustrata dall’assessore al Bilancio, Piergiorgio Pizzo, e gli atti connessi alla manovra economica sono stati approvati con lo stesso esito della votazione: le tariffe del Canone unico patrimoniale e canone mercatale, le aliquote Imu, l’addizionale comunale Irpef, le tariffe per l’imposta di soggiorno, le tariffe della Tari, il programma degli incarici di collaborazione autonoma per gli anni 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025.

Inoltre, durante la stessa riunione, il consiglio comunale ha anche approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l’elenco annuale riferito all’esercizio 2023 con otto voti favorevoli e cinque astensioni.

Il bilancio di previsione è uno strumento fondamentale per la programmazione delle attività che il comune intende svolgere nei prossimi tre anni. Grazie alla sua approvazione, l’amministrazione comunale avrà la possibilità di pianificare in modo dettagliato le proprie attività, identificando le priorità e definendo le risorse necessarie per realizzare i progetti.