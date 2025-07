Approvata variazione di bilancio, 180.000 euro per la nuova "Piazza del Cassero" - Tuttoggi.info

Ben 180.000 euro sono stati inseriti nella variazione di bilancio per la futura “piazza del Cassero”, il nuovo progetto che di fatto completerà l’intervento nella omonima variante di Città di Castello. E’ stato il Consiglio comunale tifernate ad approvare con 15 voti favorevoli e 4 contrari l’assestamento generale delle economie dell’Ente 2025-2027.

L’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli ha elencato anche altri interventi che saranno sostenuti con la variazione, tra cui ci sono l’edilizia cimiteriale (144.000 euro), acquisti di beni e servizi per le scuole (71.900 euro), manutenzione della viabilità (115.000 euro), rimborsi Tari per famiglie (50.000 euro). Per la parte degli investimenti, Mariangeli ha poi segnalato 55mila euro complessivi per gli uffici comunali di San Giacomo e per servizi igienici presso lo studio Pillitu-Meroni, i 10.000 euro per il finanziamento dell’Iva necessario a proseguire i lavori della piscina comunale e 60 mila euro per la sistemazione dell’area esterna della scuola primaria di Riosecco.

Sulla futura piazza Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) ha sottolineato “la sorpresa per questo nuovo investimento in una ‘fabbrica di San Pietro’ come il Cassero, dove ancora non abbiamo ben chiaro quello che verrà fuori, tra ascensore e raddoppio del parcheggio Collesi, mentre permangono disagi quotidiani, come per l’attraversamento pedonale nella zona della nuova rotatoria”.

Anche Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) ha condiviso lo stupore per “un’opera presentata in maniera irrituale in fase di assestamento di bilancio, di cui finora non si era parlato e sulla quale si investono importanti risorse, pari a 180.000 euro, delle casse comunali. Sarei contento se venisse spiegata la funzione di quello spazio sotto le mura urbiche, perché credo che non sarà solamente un allargamento della pista ciclabile, ma avrà una sua logica dal punto di vista sociale, culturale e turistico. Spero possa portare la denominazione di piazza del Cassero e non essere intitolata all’ennesimo personaggio del passato”.

Sulla questione ha quindi preso la parola il sindaco Luca Secondi: “Nel contesto di un restyling complessivo dell’area del Cassero, abbiamo pensato di sviluppare una progettualità che valorizzi lo spazio antistante le mura urbiche con una piazza, piuttosto che con una semplice area verde. Questo anche perché in quella zona, già con una precedente variazione di bilancio, avevamo previsto circa 45 mila euro per i nuovi bagni pubblici automatizzati, che verranno collocati a fine settembre. La nuova piazza è stata pensata con l’idea di accogliere i turisti, riceverli in uno spazio gradevole e attrezzato, che abbelliremo con giochi d’acqua e che per questo richiederà la predisposizione di un minimo impianto idraulico e la previsione anche dei costi necessari alla manutenzione, già ricompresi nell’investimento”.