Variante Cassero, lavori verso la fine | Aperto cantiere per nuovi parcheggi, bagni pubblici tra due mesi - Tuttoggi.info

Un altro passo per la riqualificazione dell’area urbana del Cassero. In questi giorni sono partiti i lavori per il raddoppio del parcheggio Raniero Collesi, che metteranno a disposizione 90 posti auto in più a servizio del centro storico di Città di Castello.

Gli addetti dell’impresa Spinelli & Vannocchi di Perugia, aggiudicataria delle opere, hanno iniziato lo sbancamento del terreno tra la nuova variante stradale e le mura urbiche. Qui verrà allestita parte dei posti auto previsti dal progetto da 600 mila euro, finanziato dallo Stato mediante la Regione per 350 mila euro e cofinanziato dal Comune con un mutuo da 250 mila euro. I restanti stalli verranno realizzati sull’altro lato della stessa variante stradale, adiacente all’attuale parcheggio Collesi.

Sotto la direzione del Servizio Programmazione e Progettazione Opere Pubbliche dell’ente, sta prendendo forma l’area per la sosta veicolare che ospiterà complessivamente oltre 200 posti auto, con i 90 nuovi stalli che si andranno ad aggiungere ai 118 esistenti. Il raddoppio del parcheggio Collesi sarà il primo step di una pianificazione che permetterà, successivamente, di arredare l’intera area sottostante le mura urbiche con spazi verdi e percorsi di connessione con la nuova pista ciclo-pedonale finanziata da Agenda Urbana a ridosso della cinta muraria.

L’ultimo tassello sarà rappresentato dal montaggio dell’ascensore che collegherà i parcheggi Collesi e Ferri al centro storico. L’impianto sarà collocato in aderenza alla parte più alta del bastione del Cassero, dove originariamente si trovava la strettoia stradale, e darà accesso ai giardini antistanti piazza Gabriotti esattamente in corrispondenza all’uscita delle scale mobili.

L’amministrazione comunale ha sottolineato che sono “sostanzialmente terminati, nel frattempo, i lavori della Variante del Casseri”. In questi giorni è infatti in via di smobilitazione il cantiere che ha ridefinito completamente la viabilità a ridosso delle mura urbiche. La dotazione di servizi dell’area del Cassero sarà ulteriormente implementata con nuovi bagni pubblici, che verranno collocati tra l’accesso alle scale mobili del Cassero e piazzale Ferri. Si tratterà di un impianto autopulente, che potrà essere utilizzato anche dalle persone con disabilità motoria. I lavori inizieranno a partire dalla fine settembre.