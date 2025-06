Applausi e commozione per l'unione di Olmo e Gianpaolo - Tuttoggi.info

Tanta emozione, qualche lacrima e una gioia condivisa hanno accompagnato la celebrazione dell’unione civile di Gianpaolo Broccatelli e Olmo Mazzoni, due giovani folignati molto conosciuti e amati nella Città della Quintana.

La cerimonia si è svolta sabato pomeriggio – 21 giugno – nella splendida cornice della Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Foligno. L’arrivo degli sposi a bordo di una Mercedes d’epoca ha attirato sguardi curiosi e affettuosi da parte di cittadini e turisti di passaggio che passeggiavano nel cuore della città.

Foligno non è nuova a queste pagine d’amore: era il 24 settembre 2016 quando, sempre “al centro del mondo”, veniva celebrata una delle prime unioni civili in Italia, quella tra Alessandro Menichelli e Andrea Pellegrini. Già allora, la città si era distinta per aver accolto con prontezza e apertura questa importante novità, arrivando ad avere una lista di oltre quaranta richieste.

La Città della Quintana fu tra le prime in Umbria e in Italia ad adeguare i regolamenti, offrendo la possibilità di celebrare unioni civili anche a coppie non residenti.

Ai neo sposi giungano anche le felicitazioni della redazione di Tuttoggi.info per una vita piena di serenità.

