L’appello per l’ospedale di Foligno: “Vigilare sulla sanità territoriale”

Ordine del giorno dei consiglieri comunali Pd

Ordine del giorno del Partito democratico di Foligno, con l’obiettivo di difendere e tutelare la sanità territoriale. I consiglieri comunali dem chiedono al sindaco di impegnarsi per “vigilare sullo sviluppo della sanità territoriale in tutte le sue declinazioni e articolazioni”, in un ordine del giorno che fa parte di una iniziativa regionale, replicato in ogni consiglio comunale, e che a Foligno è stato replicato secondo le specificità territoriali.

Le criticità dell’ospedale di Foligno

“Il presidio ospedaliero di Foligno – scrivono i consiglieri – presenta numerose e note criticità come la carenza generalizzata in tutti i reparti di medici, infermieri, ostetriche e tecnici. Ci sono anche difficoltà organizzative e gestionali, causate dalla vacanza di 10 ruoli primariali. Si riscontra – prosegue il documento – il mancato rinnovo e adeguamento di apparecchiature e macchinari, delle sale operatorie, sale parto e delle dotazioni impiantistiche, tecnologiche e tecniche. C’è la disattivazione di alcuni importanti servizi come il maxillo-facciale. Per non parlare del notevole ritardo per l’erogazione delle prestazioni specialistiche, con liste d’attesa che presentano tempi inaccettabili e spesso incompatibili con le patologie di cui i pazienti sono affetti. Da condannare in toto, dunque, la crisi della sanità territoriale in tutte le sue articolazioni. Problema che diventerà irreversibile dopo la razionalizzazione del numero dei distretti”.