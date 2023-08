Appartamento subaffittato a straniero irregolare, denunciati 32enne e 21enne - Tuttoggi.info

Spoletino aveva affittato un appartamento ad un 32enne, ma era stato subaffittato, con carte false, ad altri: 2 denunce della polizia

Aveva affittato il suo appartamento ad un 32enne straniero, ma poi aveva capito che qualcosa non andava. Così uno spoletino ha deciso di verificare la comunicazione di cessione di fabbricato.

Negli uffici di polizia aveva poi constatato che l’appartamento risultava locato ad una persona diversa da quella con il quale aveva concluso il contratto di affitto, ovvero ad un cittadino 21enne, a lui sconosciuto. Inoltre, nella comunicazione di cessione di fabbricato era presente una dichiarazione di ospitalità da lui mai apposta. Inevitabilmente aveva sporto querela, con gli agenti del commissariato di polizia di Spoleto che a quel punto si sono recati nell’appartamento in questione per verificare chi, effettivamente, abitava nello stabile.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di tre cittadini stranieri – tra cui il 21enne, il fratello e un altro cittadino marocchino gravato dall’Ordine del Questore di lasciare lo Stato, emesso lo scorso 7 luglio. Sentiti in merito, hanno dichiarato di aver ricevuto l’appartamento in subaffitto dal 32enne.

Al termine degli accertamenti sull’identità delle persone coinvolte, gli agenti hanno deferito all’Autorità Giudiziari il 21enne e il 32enne in concorso per i reati di truffa, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il 21enne è risultato anche irregolare sul territorio nazionale.