Appalti prorogati negli ospedali, manager sanità Perugia condannati a pagare 5,5 milioni

Appalti prorogati, le condanne comminate a ciascuno

Nel mirino della giustizia contabile sono finiti i vertici di Umbria Salute (l’allora amministratore è però nel frattempo deceduto), il direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Usl Umbria 1; i direttori generali, direttore amministrativo e direttore sanitario dell’azienda ospedaliera di Perugia. Secondo i giudici, comunque, i direttori sanitari avrebbero avuto un ruolo “più secondario e meno rilevante” nella vicenda, per questo ai tre va imputata una quota minore del danno.

Per questo, con riguardo al danno subito dall’azienda ospedaliera di Perugia, i direttori sanitari Pioppo e Pacchiarini devono rispondere per l’importo di 500.000 euro ciascuno, mentre gli altri convenuti (Nicastro, Orlandi, Duca e Valorosi) sono condannati a pagare 875mila euro ciascuno. Per quanto riguarda invece l’Usl Umbria 1, il direttore sanitario Parise dovrà rispondere per l’importo di 200mila euro, mentre gli altri convenuti (Nicastro, Casciari, Sarnari) per 266mila euro ciascuno. Tutti gli importi sono maggiorati da rivalutazione monetaria ed interessi.

“Diffuso e patologico ricorso ad abusive proroghe reiterate”

A tutti e 9 i condannati in primo grado dalla Corte dei conti dell’Umbria viene contestato un danno erariale grave proprio per gli appalti prorogati relativi al servizio di lavanolo negli ospedali dell’Umbria ed in particolare quelli del Santa Maria della Misericordia e degli altri nosocomi dell’Usl 1.

“Giova in primo luogo segnalare – evidenzia il collegio -che il contratto originario aveva scadenza naturale nell’anno 2013 ed è stato prorogato sino al 2015. Né anteriormente della scadenza naturale originaria, né durante il periodo della prima proroga, sono state completate le procedure di gara per l’affidamento del servizio ad nuovo soggetto. Anche le difese hanno puntualmente richiamato le fasi e le tempistiche della nuova gara (conclusasi a fine 2018)”.

E ancora: “Non c’è dubbio che le attività di programmazione, progettazione, ideazione, a monte, e quelle di effettiva realizzazione della nuova procedura ad evidenza pubblica, a valle, sono state gravemente carenti ed inefficienti, e che tali modalità di gestione abbiano determinato un rilevante pregiudizio alla finanza pubblica nell’ambito del servizio sanitario regionale. E’ incontroverso che si sia registrata una reiterazione di numerose proroghe del contratto originario”.

E’ scritto poi nella sentenza: “L’applicazione delle norme interne senza alcuno sforzo di riconciliarle con i principi eurounitari, l’inefficiente e tardiva gestione delle attività strumentali all’avvicendamento tra affidatari (attraverso la programmazione ed effettuazione tempestiva della nuova gara) comprovano l’esistenza di una colpa gravissima in capo a tutti i convenuti, i quali hanno, a vario titolo, fornito il proprio contributo alla produzione del danno erariale”. Insomma, “l’attività gestionale di riferimento è stata caratterizzata da un diffuso e patologico ricorso ad abusive proroghe reiterate, in violazione dei principi eurounitari di concorrenza, par condicio e trasparenza”.