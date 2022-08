App preapertura, password con brivido per 27mila cacciatori

Come scaricare il contatore digitale e le regole per la doppia segnatura delle tortore abbattute

Arrivate alle associazioni venatorie le 27001 password, tante quanti sono i tesserini venatori rilasciati, per la app conta tortora, necessaria per cacciare in preapertura il 1° settembre.

La app, che la Regione Umbria ha fatto predisporre dalla propria società informatica “Punto Zero”, sarà disponibile da mercoledì all’indirizzo www.abbattimenti.regione.umbria.it. Per accedervi occorre disporre del numero del tesserino venatorio e di un numero di cellulare. La password viene fornita dalla sezione dell’associazione venatoria dove si è effettuata la licenza. Le associazioni hanno implementato il personale nei propri uffici e messo a disposizione volontari per aiutare i cacciatori interessati a scaricare la app.