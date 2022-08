Ok alla preapertura, Morroni: modalità approvate dalle associazioni venatorie

L'Assessorato: forti limitazioni dalle normative nazionali ed europee, la app sistema di monitoraggio all'avanguardia

L’assessore regionale alla Caccia, Roberto Morroni, incassa con “soddisfazione” il parere favorevole dato lunedì mattina dalla Terza Commissione consiliare, pur a maggioranza (le opposizioni si sono astenute) all’integrazione al Calendario venatorio con cui si introduce la preapertura alla tortora il 1° settembre. Con la novità della app per il conteggio puntuale del carniere, per non superare il limite imposto sulla base del Piano nazionale che recepisce le normative europee.

“Una decisione – si legge nella nota dell’Assessorato – che è stata presa a seguito di un ampio confronto con le associazioni venatorie che si sono dichiarate favorevoli all’unanimità alla preapertura e alle modalità con le quali essa si dovrà svolgere”. Ricordando come le normative di carattere europeo ed altre dettate dalla legislazione nazionale prevedano forti limitazioni rispetto al numero dei capi da abbattere.