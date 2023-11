Apertura Ztl Terni, iniziano le segnalazioni alla Polizia Locale - Tuttoggi.info

Apertura Ztl Terni, il Comitato Famiglie Centro Storico inizia a fare sul serio "Pronti ad altre iniziative, si faccia passo indietro"

Continua la battaglia del Comitato Famiglie del Centro Storico sull’apertura della Ztl di Terni. Il Comitato aveva annunciato che, qualora l’amministrazione comunale avesse continuato per la sua strada avrebbe intrapreso una serie di iniziative per informare la cittadinanza sulle criticità legate all’apertura della Ztl. Così, a cominciare dal 18 Novembre il Comitato inizierà a segnalare tutte le criticità e infrazioni presenti nel centro storico in cui si richiede l’intervento delle forze dell’ordine, attraverso telefonate di segnalazione alla Polizia Locale.

Apertura Ztl, un link per segnalare i mancati interventi della Polizia Locale e Terni Reti

Il Comitato ha anche messo a disposizione di tutti i cittadini e commercianti del centro storico, un portale online dedicato, ecco il link https://shorturl.at/HJV05, che permetterà con pochi click di registrare tutte le segnalazioni a cui non è stato dato seguito ad un intervento sul posto. Il report giornaliero dei mancati interventi verrà inviato puntualmente tutti i giorni al Comune e agli assessorati di competenza, Terni Reti S.r.l., e Prefettura, “così da evidenziare la drammaticità della situazione (che si fa finta di non vedere). Con questo non vogliamo criticare l’inefficienza del nostro corpo di polizia, ma semplicemente dimostrare che allo stato attuale di numeri non gli sarà possibile riuscire a soddisfare le richieste di controllo richieste dal comune. Oberandoli ed appesantendoli di inutile lavoro che sarebbe stato possibile evitare non aprendo la ZTL”. – scrive il Comitato – Facciamo appello anche a tutte le associazioni di categoria dei commercianti, artigiani, consumatori, altre associazioni del centro storico e anche ai sindacati ed alla polizia locale di sostenerci in questa iniziativa per dare visione che l’apertura della ZTL senza azioni preventive a contorno, è un atto imprudente e poco funzionale che cambierà in peggio la vita di molte persone”.

Comitato “Pronte altre iniziative, l’amministrazione faccia un passo indietro”

“Ribadiamo infine – conclude il comitato – l’organizzazione da parte del comitato di un calendario di numerose iniziative in programma per tutta la durata dell’eventuale apertura ZTL. Confidiamo sempre e comunque nel pieno spirito collaborativo dimostrato fin da subito dal nostro comitato in un doveroso passo indietro dell’amministrazione comunale nel pieno rispetto degli accordi programmatici dello scorso 4 settembre e rilanciamo l’invito doveroso ad incontrarci pubblicamente e di fronte alla stampa per spiegare le vere motivazioni di questa sperimentazione indicandoci anche quali sono stati gli enti promotori dell’apertura”.