Anziano rapinato da donna e complice fuori dalla banca, riconosciuti grazie a una foto

La donna aveva prima proposto una prestazione sessuale all'anziano poi lo ha aggredito e rubato i soldi appena prelevati

I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano, in pochi giorni, sono riusciti ad individuare e denunciare due cittadini di origini rumene, una donna classe 1980 e un uomo classe 1975, residenti a Perugia, ritenuti i presunti autori di una rapina aggravata in concorso, perpetrata il 29 luglio scorso in zona San Sito a Perugia in danno di un anziano di 84 anni.

L’anziano in evidente stato di agitazione ha raccontato ai Carabinieri di essere stato avvicinato, in prossimità dell’Istituto Bancario ove si era recato per effettuare un prelievo, da una donna straniera che, con fare ammiccante e dopo alcuni convenevoli, gli avrebbe proposto una prestazione sessuale che l’uomo, piuttosto infastidito, ha rifiutato categoricamente, provocando però la reazione violenta della donna.